/20 से ज्यादा आरोपी! नागौर पोषाहार घोटाले में ACB का सनसनीखेज खुलासा, जोधपुर कोर्ट में पेश किए सबूत

Jodhpur News: नागौर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में हुए बहुचर्चित पोषाहार घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ा खुलासा करते हुए 20 से अधिक आरोपी बनाए गए है. एसीबी की ओर से विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर में पेश किए गए दस्तावेजों में करोड़ों रुपए के पोषाहार वितरण में फर्जीवाड़ा, रिश्वतखोरी और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी ने न्यायालय में पेश रिपोर्ट में बताया कि एसीबी मुख्यालय जयपुर को सूचना मिली थी कि नागौर जिले के डेगाना, परबतसर, मकराना और कुचामन सिटी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है. इसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल फोन इंटरसेप्ट किए गए, जिनकी बातचीत से रिश्वत और फर्जी भुगतान का नेटवर्क सामने आया. जांच में सामने आया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी ठेकेदारों की मिलीभगत से पोषाहार वितरण के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए.

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आरोप है कि कई स्थानों पर पोषाहार महीने में केवल एक-दो बार ही वितरित किया गया, जबकि रिकॉर्ड में नियमित आपूर्ति दर्शाकर पूरा भुगतान उठा लिया गया. एसीबी के अनुसार भुगतान राशि का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के रूप में दलालों और अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था. जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर तलाशी कार्रवाई भी की गई. एसीबी को एक आरोपी के घर से रिश्वत की नकदी बरामद हुई, वहीं एक अन्य पोषाहार ठेकेदार के ठिकाने से लाखों रुपए मिले.

जांच में यह भी सामने आया कि कई स्वयं सहायता समूह केवल कागजों में बनाए गए थे और उनके नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया गया. चार्जशीट में तत्कालीन सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है. एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

एसीबी का कहना है कि मामले में आगे भी अनुसंधान जारी है और अन्य संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है. सरकारी अधिवक्ता प्रवीण वर्मा ने बताया की इस मामले में पूर्व में 06 आरोपियों को पेश कर जेल भेजा गया था जिनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इसी मामले में जज मनीष अग्रवाल के समक्ष मंगलवार को 10 महिलाओं सहित 18 आरोपियों को पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है.

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