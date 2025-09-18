जोधपुर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, क्लीनिक सीज

Jodhpur News: जोधपुर जिले में बालेसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार शेरगढ़, बालेसर, सेखाला की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ कर उसके क्लीनिक को सीज किए गए.
Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में बालेसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार शेरगढ़, बालेसर, सेखाला की संयुक्त टीम ने आगोलाई कस्बे में एवं एक कॉनरी गांव में कार्रवाई करते हुए दो झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ कर उसके क्लीनिक को सीज किए गए.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले अवैध झोलाछाप नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
इसी के तहत गुरूवार को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालेसर डा. रईश खान मेहर, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेखाला डा. विकास कुमार एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी शेरगढ़ भंवर चौधरी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आगोलाई कस्बे में अवैध रूप से निजी क्लीनिक चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप तारक चन्द रॉय एवं कॉनरी में झोलाछाप निताई बिस्वास को पकड़कर क्लीनिक को सीज किया.
क्लीनिक से कुछ दवाईयां भी जब्त की गई. उसके क्लीनिक को सीज करते हुए आरोपी को पकड़ कर आगोलाई पुलिस चौकी ले जाया गया. जहां पर पूछताछ चल रही है. गत वर्ष भी सितंबर में हुई थी. सिजिंग की कारवाई गत वर्ष सितंबर माह में इसी झोलाछाप के खिलाफ सीएमएचओ जोधपुर ने कारवाई करते हुए क्लीनिक को सीज किया था.
मगर कुछ दिन गुजरने के बाद यह फिर उसी जगह पर बैठकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. आज गुरुवार को फिर इसके खिलाफ कारवाई हुई है. बालेसर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में लगभग हर गांव में ऐसे झोलाछाप है, जो भोलेभाले ग्रामीणों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे है. चिकित्सा विभाग नियमित रूप से यदि अभियान चलाये तो इनके उपर लगाम लगाई जा सकती है.
