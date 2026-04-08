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जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, अब ऑन द स्पॉट काउंसलिंग से 7 दिन में मिलेगा प्रवेश

Jodhpur News: जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब कट-ऑफ लिस्ट सिस्टम खत्म कर पूरी प्रक्रिया 5 से 7 दिन में पूरी करने का दावा किया जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 08, 2026, 07:24 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:24 PM IST

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जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, अब ऑन द स्पॉट काउंसलिंग से 7 दिन में मिलेगा प्रवेश

Jodhpur News: जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब यूजी-पीजी कोर्सेज में ऑन द स्पॉट काउंसलिंग से प्रवेश मिलेगा. कट-ऑफ लिस्ट सिस्टम खत्म कर पूरी प्रक्रिया 5 से 7 दिन में पूरी करने का दावा किया जा रहा है. इस नई व्यवस्था से हजारों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी.

जेएनवीयू प्रशासन ने अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने का फैसला लिया है. पहले जहां कट-ऑफ लिस्ट के जरिए एडमिशन में डेढ़ से दो महीने लग जाते थे. वहीं अब ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के जरिए एक हफ्ते में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

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नई व्यवस्था के तहत स्टूडेंट्स को आवेदन के बाद एक साथ बुलाया जाएगा, जहां मौके पर ही काउंसलिंग होगी. स्टूडेंट्स अपने विषयों के विकल्प पहले ही भरेंगे और मेरिट के आधार पर वहीं सीट अलॉट कर दी जाएगी. इसके साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े 350 से ज्यादा कॉलेजों में सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा.

इससे 50 हजार से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा होगा और बार-बार डॉक्यूमेंट जमा कराने की परेशानी खत्म हो जाएगी. यूनिवर्सिटी का दावा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू इस नई व्यवस्था से न केवल एडमिशन प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि परीक्षा परिणाम भी समय पर जारी किए जाएंगे.

यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि नई प्रणाली से स्टूडेंट्स का समय बचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी एडमिशन प्रक्रिया तेज और आसान होगी. अब तक 12वीं व यूजी फाइनल परीक्षा के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू में आवेदन के बाद पहली कट ऑफ सूची जारी होती है.

जितने स्टूडेंट्स उस कट ऑफ के दायरे में आते हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करने व फीस जमा करने के बाद रिक्त रही सीटों के लिए दूसरी कट ऑफ जारी होती थी. फिर वही प्रक्रिया होती है. इस तरह 3-4 बार की प्रक्रिया में डेढ़ से दो माह तक लग जाता है. इसे में नई प्रक्रिया से स्टूडेंट्स को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक एडमिशन प्रक्रिया का लाभ मिलेगा.

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