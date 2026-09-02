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राजस्थान हाईकोर्ट में हड़ताल के दूसरे दिन हुआ 3 सुंदरकांड, फिर बंटे लड्डू... आखिर क्यों?

राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध-प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा. दोनों बार एसोसिएशनों ने 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की, जिससे अधिवक्ताओं में खुशी छा गई. हाईकोर्ट परिसर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर लड्डू बांटे गए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Sep 02, 2026, 05:08 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 05:08 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट में हड़ताल के दूसरे दिन हुआ 3 सुंदरकांड, फिर बंटे लड्डू... आखिर क्यों?
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की ओर से लिखे गए पत्रों के बाद शुरू हुआ अधिवक्ताओं का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा की गई है. बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाए रखी और विरोध प्रदर्शन किया.

अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल

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हालांकि, अधिवक्ताओं के न्यायिक बहिष्कार के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश किए जाने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है. इसके बावजूद दोनों बार एसोसिएशनों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा.

हाईकोर्ट भवन में करीब तीन घंटे तक हुआ सुंदरकांड पाठ

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की मुख्य पीठ परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान हाईकोर्ट भवन में करीब तीन घंटे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया. सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. इसके बाद नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश पर अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जताई.

अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं. विभिन्न स्तरों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को अधिवक्ता अपने आंदोलन की महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देख रहे हैं.

सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए करवाया सुंदरकांड पाठ

सुंदरकांड पाठ के आयोजन को लेकर अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है और इसकी गरिमा और सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हाईकोर्ट भवन को लेकर विभिन्न प्रकार की चिंताएं सामने आती रही हैं. ऐसे में सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए सुंदरकांड पाठ कराया गया. अधिवक्ताओं ने प्रार्थना की कि हाईकोर्ट भवन सुरक्षित रहे और लंबे समय तक आमजन को न्याय दिलाने का केंद्र बना रहे.

अधिवक्ताओं ने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय से ही न्याय व्यवस्था मजबूत हो सकती है. उनका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसमें अधिवक्ता और न्यायाधीश मिलकर आमजन को त्वरित और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें.


अधिवक्ता सत्य आनंद पुरोहित ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश से समाप्त होने की दिशा मिली है. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़े किसी मुद्दे पर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो अधिवक्ता इसके लिए तैयार रहेंगे.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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