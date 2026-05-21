/भोपाल नहीं, जोधपुर एम्स विस्तार पर हाईकोर्ट की सख्ती, केंद्र से मांगा समग्र विकास प्लान

AIIMS Jodhpur expansion: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) जोधपुर के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए समग्र और व्यापक विकास योजना पेश करने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल एक मेडिकल संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी कई सरकारी एजेंसियां, स्थानीय प्रशासन और आम जनता की सुविधाएं प्रभावित होती हैं.



हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस डॉ. नुपूर भाटी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एम्स जोधपुर के विस्तार का मामला अत्यंत व्यापक है. इसमें केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार, नगर निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), केंद्रीय सूखा अनुसंधान संस्थान (CAZRI) समेत अन्य कई संस्थाओं की भूमिका शामिल है. कोर्ट ने सभी पक्षों को मिलकर एक समन्वित और दूरदर्शी प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं.

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याचिका और पक्षकार

यह याचिका चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिनकी ओर से अधिवक्ता दिव्या बापना ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान एएसजी ने HPCL की ओर से दायर एक आवेदन पर अपना पक्ष रखने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि मामला अकेले HPCL तक सीमित नहीं है.



कई एजेंसियों की जिम्मेदारी

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि एम्स विस्तार से जुड़े सभी मुद्दों — भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय निवासियों की सुविधाओं — पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि बिना समन्वय के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.



केंद्र का आश्वासन

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पूरे मामले का विस्तृत और समग्र प्रस्तुतीकरण तैयार करके कोर्ट के समक्ष रखेगी. इसमें सभी एजेंसियों की भूमिका, जिम्मेदारियां और समय-सीमा स्पष्ट रूप से बताई जाएगी. कोर्ट ने इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए पर्याप्त समय दे दिया.



पिछले आदेशों का उल्लंघन

सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अंकुर माथुर ने 11 दिसंबर 2025 को दिए गए कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन की शिकायत की. इस पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी पुराने आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

अब क्या होगा?

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2026 को तय की है. उस दिन केंद्र सरकार को विस्तृत प्लान पेश करना होगा. इस मामले का निपटारा न सिर्फ एम्स जोधपुर के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जोधपुर शहर के समग्र विकास और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी बेहद जरूरी माना जा रहा है.

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