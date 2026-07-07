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बर्फ के मैदान में बालेसर के अजय का कमाल, बिना सुविधा के भी किया कमाल, आंध्र प्रदेश को चटाई धूल

Jodhpur News : जोधपुर के बालेसर के अजय राठौड़ ने राजस्थान का मान बढ़ाया है. देहरादून में हुई सीनियर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में अजय और टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आंध्र प्रदेश को 15-6 से मात दी.

Edited byRakesh Kumar BhardwajUpdated byPragati Pant
Published: Jul 07, 2026, 11:17 AM|Updated: Jul 07, 2026, 11:17 AM
बर्फ के मैदान में बालेसर के अजय का कमाल, बिना सुविधा के भी किया कमाल, आंध्र प्रदेश को चटाई धूल
Image Credit: जोधपुर के बालेसर के अजय राठौड़Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News : आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IHAI - Ice Hockey Association of India) की देहरादून के हिमाद्री आइस हॉकी रिंक में चल रही राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में बालेसर के खिरजा निवासी अजयसिंह राठौड़ ने सीनियर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप राजस्थान से पुरुष वर्ग टीम में सम्मिलित होकर मेहनत और जुनून से राजस्थान का नाम रोशन किया है.

अजयसिंह के पिताजी जगदीशसिंह राठौड़ पूर्व में भारतीय वायु सेना में सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में आयकर विभाग में कार्यरत हैं. मां भंवर कंवर गृहिणी हैं. अजयसिंह की प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायु सेना एवं उच्च शिक्षा जेएनवीयू जोधपुर से हुई थी.

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रोलर स्केटिंग और इनलाइन हॉकी से पहले की अजयसिंह राठौड़ ने प्रैक्टिस

राजस्थान की टीम का प्रदर्शन शानदार

राज्य आइस हॉकी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और राजस्थान टीम के कोच रविंद्र काला ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा अजय राठौड़ और पूरी राजस्थान टीम का प्रदर्शन असाधारण रहा है. विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों रेगिस्तानी राज्य से आने के बावजूद खिलाड़ियों ने बर्फ पर जो तालमेल और आक्रामकता दिखाई है, वो काबिले-तारीफ है. तेलंगाना के खिलाफ कड़े मुकाबले को ड्रॉ कराना और फिर आंध्र प्रदेश को 15-6 के विशाल अंतर से हराना ये साबित करता है प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती.

आसान नहीं रहा है अजय सिंह राठौड़ का सफर

राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में बर्फ (आइस रिंक)ना होने के बावजूद, अजयसिंह राठौड़ ने उनके साथियों के साथ रोलर स्केटिंग और इनलाइन हॉकी के जरिए बुनियादी प्रैक्टिस की. इसके बाद वे गुलमर्ग, लद्दाख और देहरादून जैसे बर्फीले कप्तानों वाले मैदानों में कड़े ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया.

अजय राठौड़ की खेल रणनीति है शानदार

अजय राठौड़ ने खेलो इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप में भी भाग लिया था. सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के इस सीजन में अजय राठौड़ टीम के मुख्य फॉरवर्ड/डिफेंसिव पिलर के रूप में उभरे हैं. विरोधी टीम के चक्रव्यूह को भेदने और आक्रामक गोल करने में उनकी खेल रणनीति (स्ट्रैटेजी) ने राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है.

दूसरे नॉकआउट मुकाबले में आंध्र प्रदेश को 15-6 से एकतरफा शिकस्त

अजय राठौड़ ने आंध्र प्रदेश को 15-6 से एकतरफा शिकस्त देकर न केवल क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया, बल्कि लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित खेलो इंडिया आइस हॉकी गेम्स में अपनी जगह सुरक्षित कर इतिहास रच दिया

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