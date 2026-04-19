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आखातीज पर बिना मुहूर्त का महा-सावा, आज जोधपुर में गूंजेंगी करीब 7 हजार शहनाइयां

Jodhpur News: अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को जोधपुर में 5-7 हजार शादियां होने का अनुमान है. टेंट, हॉल और पंडित फुल बुक हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में भी हजारों शादियां तय हैं, वहीं प्रशासन बाल विवाह रोकने को अलर्ट मोड पर है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 19, 2026, 10:53 AM|Updated: Apr 19, 2026, 10:53 AM
आखातीज पर बिना मुहूर्त का महा-सावा, आज जोधपुर में गूंजेंगी करीब 7 हजार शहनाइयां
Image Credit: AI Image

Jodhpur News: राजस्थान में आखातीज यानी अक्षय तृतीया का नाम आते ही शादियों की शहनाई और खुशियों का माहौल सामने आ जाता है. राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में अक्षय तृतीया (आखातीज) को अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इस दिन बिना किसी पंडित या ज्योतिषी से मुहूर्त पूछे भी शादियां की जा सकती हैं. आखातीज पर सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं. इस बार आखातीज 19 अप्रैल को है जोधपुर में हजारों शादियां होने जा रही हैं, लेकिन प्रशासन बाल विवाह को लेकर अलर्ट मोड पर है. देखिए खास रिपोर्ट


अक्षय तृतीया… एक ऐसा शुभ दिन जिसे अबूझ सावा माना जाता है… यानी बिना मुहूर्त के भी शादी के लिए सबसे उत्तम. जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस बार 19 अप्रैल को 5 से 7 हजार शादियों की शहनाई गूंजने जा रही है. शहर से लेकर गांव तक हर घर में जश्न का माहौल है. जोधपुर टेंट एसोसिएशन के महासचिव सुनील कुमार भाटी ने बताया मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाएं- सब कुछ फुल बुक है. टेंट और कैटरिंग वालों के पास एक साथ कई-कई शादियों की बुकिंग है. डिमांड इतनी ज्यादा है कि टेंट और मजदूरों की कमी तक महसूस हो रही है.

बालविवाह रोकथाम के लिए प्रशासन सक्रिय
ग्रामीण इलाकों में भी 3 से 4 हजार शादियां होने का अनुमान है. किसान वर्ग अपनी फसल और आमदनी के अनुसार इस दिन शादियां तय करता है. आखातीज पर सबसे अधिक बाल विवाह होते है. बालविवाह रोकथाम के लिए प्रशासन सक्रिय है. स्थानीय निवासी जगदीश पटेल का कहना है कि पहले तो बच्चों की शादियां आखातीज पर ही तय हो जाती थीं, लेकिन आजकल बच्चे खुद पढ़ाई और करियर को लेकर जागरूक हैं. वे शादी के प्रस्ताव पर इंकार कर देते हैं. अब बाल विवाह ना के बराबर रह गए हैं.

अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन
आखातीज पर साहू की संख्या अधिक होने के कारण पंडित और मेहमान भी असमंजस में है. शुभ दिन होने के कारण पंडितों की भी भारी डिमांड है. एक-एक पंडित के पास कई शादियों की जिम्मेदारी है. पंडित एस. कुमार शास्त्री ने कहा कि अक्षय तृतीया बहुत शुभ दिन है. मांगलिक कार्यों के लिए इसे खास माना जाता है. मेरे पास अकेले ही 17 शादियों की बुकिंग आ चुकी है.

वहीं, स्थानीय निवासी शिवराम जाट ने बताया कि 19 अप्रैल को एक ही दिन के करीब 200 शादियों के निमंत्रण आ चुके हैं. समझ नहीं आ रहा कि किस शादी में जाएं और किसमें न जाएं. हर कोई मांगलिक कार्य करवा रहा है.

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