Mizapur के 'गुड्डू पंडित' राजस्थान में उड़ा रहे गर्दा, अली फजल ने शेयर किया जैसलमेर-जोधपुर से सेट का बैकस्टेज वीडियो

Published: Jan 05, 2026, 01:15 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 01:15 PM IST

Published: Jan 05, 2026, 01:15 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 01:15 PM IST

Mizapur के 'गुड्डू पंडित' राजस्थान में उड़ा रहे गर्दा, अली फजल ने शेयर किया जैसलमेर-जोधपुर से सेट का बैकस्टेज वीडियो

Mirzapur Film Set in Jaisalmer and Jodhpur: हिट क्राइम सीरीज 'मिर्जापुर' के सबसे पसंदीदा किरदारों को वापस लाने वाली फिल्म 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग वर्तमान में राजस्थान में चल रही है. गुड्डू भैया का किरदार निभाने वाले अभिनेता अली फजल ने सेट से एक बैकस्टेज वीडियो शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी.

फजल ने जैसलमेर और जोधपुर के लोगों का उनके आतिथ्य के लिए आभार भी व्यक्त किया."मिर्जापुर द फिल्म. शूटिंग नाउ. राजस्थान शेड्यूल. थैंक यू जैसलमेर और जोधपुर फॉर द इमेन्स लव एंड हॉस्पिटैलिटी दैट नोज नो बाउंड्स, (Thank you Jaisalmer and Jodhpur for the immense love and hospitality that knows no bounds,) " उन्होंने कहा, जिसमें सीरीज के कुछ सबसे लोकप्रिय किरदारों की वापसी का जिक्र है.

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत तथा पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी और सफल ओटीटी सीरीज में से एक को सिनेमाई इवेंट में बदल रही है. फिल्म अगले साल रिलीज होने की उम्मीद है.

फैंस मुनना भैया (दिव्येंदु) के थिएट्रिकल अवतार में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, अली फजल गुड्डू पंडित, दिव्येंदु मुनना त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार लौट रहे हैं.

फिल्म 2026 में राष्ट्रव्यापी थिएट्रिकल रिलीज के लिए निर्धारित है, जिसके बाद यह विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.'मिर्जापुर' सीरीज स्ट्रीमिंग पर सबसे पसंदीदा शोज में से एक है और यह करोड़पति कारपेट निर्यातक अखंडानंद त्रिपाठी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मिर्जापुर का अपराध सरगना है.सीरीज का पहला सीजन 2018 में डेब्यू हुआ, उसके बाद दूसरा सीजन 2020 में और तीसरा 2024 में आया.

'मिर्जापुर' सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे पसंदीदा शोज में से एक है. यह करोड़पति कारपेट निर्यातक अखंडानंद त्रिपाठी (कालीन भैया) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मिर्जापुर शहर का अपराध सरगना है. सीरीज में राजनीति, अपराध, परिवार और बदले की कहानी बुनी गई है, जो उत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है. पहला सीजन 2018 में रिलीज हुआ, जिसने दर्शकों को बांध लिया.

दूसरा सीजन 2020 में आया, जिसमें संघर्ष और बढ़ा, और तीसरा सीजन 2024 में रिलीज हुआ, जो क्लिफहैंगर पर खत्म हुआ. सीरीज की सफलता का राज इसके रीयलिस्टिक डायलॉग्स, मजबूत कैरेक्टर्स और सस्पेंस में है. अब फिल्म के जरिए यह फ्रेंचाइजी और विस्तार लेगी, जो ओटीटी से सिनेमा की ओर एक सफल ट्रांजिशन का उदाहरण बनेगी. कुल मिलाकर, 'मिर्जापुर: द फिल्म' 2026 में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ा इवेंट साबित होगी, जो सीरीज के फैंस को नई उम्मीद दे रही है.

