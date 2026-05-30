/तपती गर्मी में जोधपुर डिस्कॉम की बड़ी चुनौती, मई में सुलझाई 1 लाख से ज्यादा शिकायतें, रोजाना आ रहे 15 हजार कॉल

Jodhpur Discom News: 50 डिग्री तापमान के बीच जहां बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं जोधपुर डिस्कॉम के सामने भी चुनौतियां कम नहीं थीं. मई माह के दौरान डिस्कॉम के कॉल सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें बिजली कटौती, फॉल्ट, लो-वोल्टेज और तकनीकी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें शामिल रहीं.

डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक, कॉल सेंटर पर रोजाना 10 से 15 हजार कॉल प्राप्त हो रहे हैं, जबकि करीब 4 हजार शिकायतें प्रतिदिन दर्ज हो रही हैं. इन शिकायतों के समाधान के लिए फील्ड स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है. जोधपुर डिस्कॉम एमडी डॉ. भंवर लाल ने बताया कि गर्मी में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है.

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नए एसी और अन्य उपकरणों के कारण कई क्षेत्रों में अचानक लोड बढ़ता है. हमारी टीमें पूरी तरह अलर्ट हैं और किसी भी फॉल्ट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा रही है. हमारी टीम 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहती है. शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचकर समाधान किया जाता है.

आंधी-तूफान और बढ़ते विद्युत भार को देखते हुए डिस्कॉम ने पर्याप्त संसाधनों और सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है, ताकि किसी भी क्षेत्र में बिजली बाधित होने पर जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल की जा सके. डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था शुरू की है.

इससे उपभोक्ताओं को घर बैठे ही अपनी समस्या दर्ज कराने की सुविधा मिल रही है. एक लाख शिकायतों के समाधान का यह आंकड़ा केवल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भीषण गर्मी के दौर में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने की दिशा में डिस्कॉम की कार्यप्रणाली और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है. भीषण गर्मी और बढ़ते बिजली भार के बीच जोधपुर डिस्कॉम की यह उपलब्धि निश्चित रूप से उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.