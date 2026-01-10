Amit Shah In Jodhpur: जयपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा: पुलिस कांस्टेबल नियुक्ति और उच्च स्तरीय बैठक

Amit Shah In Jodhpur: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर के बाद जयपुर पहुंच रहे हैं. उनका पूरा कार्यक्रम पुलिस भर्ती समारोह, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और उच्च स्तरीय बैठक पर केंद्रित है. शाह का यह दौरा राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था और भाजपा की तैयारियों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

शाह दोपहर 2:20 बजे जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे. वे दोपहर 3:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे. यहां से मात्र 15 मिनट का ठहराव के बाद वे सीधे राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) के लिए रवाना हो जाएंगे.

दोपहर 3:30 बजे अमित शाह राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचेंगे, जहां वे दस हजार कांस्टेबल के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में करीब एक घंटे तक रहेंगे. समारोह में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहेंगे. यह समारोह न केवल नई भर्ती को प्रोत्साहन देगा, बल्कि राजस्थान पुलिस की ताकत बढ़ाने का संदेश भी देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरपीए कार्यक्रम के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वे शाम 4:50 बजे एचसीएम रीपा ओटीएस कैम्पस (हरियाणा-चंडीगढ़-मध्य प्रदेश रीपा ओटीएस) के लिए रवाना होंगे. कैम्पस में शाम 4:55 से 6:25 बजे तक का समय कार्यक्रम के लिए आरक्षित है. इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

इसके बाद शाम 6:30 से 7:30 बजे तक अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे.

बैठक में राजस्थान सहित अन्य राज्यों के सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक समाप्त होने के बाद वे 7:35 बजे ओटीएस कैम्पस से रवाना होकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 7:50 बजे वे बीएसएफ के विशेष विमान से जयपुर से प्रस्थान करेंगे.

अमित शाह का यह व्यस्त दौरा राजस्थान में भाजपा की रणनीति और पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!