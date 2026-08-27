/जोधपुर में ANTF की बड़ी कार्रवाई, 67 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

Jodhpur News: जोधपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने जोधपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 231 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 67 लाख रुपए आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ एक कार भी जब्त की है. यह कार्रवाई 27 अगस्त को जोधपुर ग्रामीण के कापरड़ा थाना क्षेत्र में की गई.

मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर घेराबंदी

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ANTF को सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार जोधपुर-जयपुर हाईवे एनएच-25 पर बिनावास टोल की तरफ आ रही है और उसमें संदिग्ध सामग्री होने की संभावना है. सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने दो हिस्सों में निगरानी शुरू की. एक टीम बिनावास टोल पर पहुंची, जबकि दूसरी टीम ने टोल से पहले संदिग्ध वाहन पर नजर रखी. कुछ समय बाद संदिग्ध कार दिखाई दी. टीम ने उसका पीछा किया और टोल पर मौजूद टीम को भी कार के बारे में सूचना दी.

कार के टोल पर पहुंचते ही टीम ने घेराबंदी कर उसे रुकवाया. संदेह होने पर स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया. कार और चालक की तलाशी लेने पर उसमें एमडी ड्रग्स बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ और कार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ाई के बाद नशे की तस्करी में जुड़ा आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 31 वर्षीय रामपाल धतरवाल पुत्र बाबूलाल निवासी धतरवालों की ढाणी भीमसागर थाना लोहावट जिला फलोदी के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बीएससी और जीएनएम की पढ़ाई कर चुका है. उसने कुछ समय तक यश अमन हॉस्पिटल और होम केयर में काम भी किया, लेकिन कम आमदनी के कारण अधिक पैसा कमाने और अपने शौक पूरे करने के लालच में डोडा पोस्त की तस्करी से जुड़ गया.

ANTF के अनुसार, वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश से डोडा पोस्त लेकर मारवाड़ की ओर आते समय आरोपी को कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने पकड़ा था. इस मामले में उसे सजा हुई और दिसंबर 2024 में करीब छह वर्ष आठ माह बाद जमानत पर बाहर आया। जमानत के बाद भी आरोपी ने तस्करी का रास्ता नहीं छोड़ा और रिश्तेदार के साथ फिर से डोडा पोस्त की तस्करी शुरू कर दी.

डोडा पोस्त से एमडी तस्करी तक पहुंचा नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2025 में आरोपी के एक रिश्तेदार को मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्रैक्टर-टैंकर के जरिए बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया था. उस मामले में आरोपी रामपाल का नाम भी सामने आया था और वह फरार चल रहा था. करीब एक साल तक फरार रहने के बाद आर्थिक तंगी के चलते उसने डोडा पोस्त का काम छोड़कर एमडी की तस्करी शुरू कर दी.

पूछताछ में सामने आया कि रामपाल मध्य प्रदेश के तस्करों से एमडी लेकर जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था. एमडी बनाने के केमिकल की उपलब्धता को लेकर सख्ती बढ़ने के बाद मध्यप्रदेश के तस्करों ने एमडी बनाने के केमिकल की व्यवस्था भी शुरू कर दी. आरोपी जोधपुर क्षेत्र से केमिकल खरीदकर मध्य प्रदेश ले जाता और वहां से तैयार एमडी प्राप्त कर राजस्थान में सप्लाई करता था.

मध्य प्रदेश को बनाया सुरक्षित ठिकाना

ANTF के अनुसार राजस्थान में सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई के कारण तस्करों ने एमडी बनाने के लिए मध्य प्रदेश को अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया. आरोपी द्वारा मध्यप्रदेश में मौजूद तस्करों को कच्चा माल और केमिकल उपलब्ध करवाने, उनसे एमडी तैयार करवाने और तैयार ड्रग्स को मारवाड़ क्षेत्र में लाकर सप्लाई करने का नेटवर्क संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई है.

पूछताछ में खुलेगा बड़ा नेटवर्क

ANTF अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि मध्य प्रदेश से एमडी की सप्लाई कौन कर रहा था, इसके निर्माण के लिए कच्चा माल और केमिकल कौन उपलब्ध करवाता था तथा राजस्थान में तैयार एमडी किन-किन तस्करों तक पहुंचाई जाती थी. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर नेटवर्क में शामिल कई अन्य लोगों के नाम सामने आने और बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है.

इस कार्रवाई में ANTF टीम के साथ कापरड़ा थाना जोधपुर ग्रामीण पुलिस की विशेष भूमिका रही. बरामद एमडी का वजन 2 किलो 231 ग्राम है और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 19 CQ 0674 बताया गया है. ANTF महानिरीक्षक विकास कुमार ने कार्रवाई में शामिल टीमों की सराहना करते हुए उन्हें विशेष कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करने की बात कही है.

