माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है, अरावली पर 100 मीटर का नया फैसला, बिफरते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी

Aravalli Conservation Protest: जोधपुर. अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जोधपुर में विरोध की आग भड़क उठी है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में अरावली की परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई तक सीमित करने से प्रदेशभर में रोष फैल गया है. निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसे खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मजबूत पैरवी की मांग की है. वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिस दौरान तनाव की स्थिति बन गई.

सोमवार को एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अरावली बचाओ के नारे लगाते हुए धरना दिया. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया और कहा कि 100 मीटर का नया मानदंड लागू होने से अरावली की 90 प्रतिशत पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन माफिया सक्रिय हो जाएंगे.

प्रदर्शन उग्र होने पर कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिससे पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. स्थिति संभालने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि अरावली उत्तर-पश्चिम भारत की लाइफ लाइन है, जो मरुस्थलीकरण रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है और वर्षा चक्र बनाए रखती है. नए फैसले से जल संकट और पर्यावरणीय तबाही का खतरा बढ़ जाएगा.

इसी बीच जोधपुर प्रवास पर आए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में युवाओं से मुलाकात की और अरावली के मुद्दे पर खुलकर बोले. भाटी ने अरावली को उत्तर-पश्चिम भारत की लाइफ लाइन बताते हुए कहा कि इसका 90 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है और यह गुजरात से रायसीना हिल तक रेगिस्तान की प्राकृतिक ढाल है. उन्होंने 100 मीटर के नए निर्णय को माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा बताया और प्रदेशभर में फैले आक्रोश का जिक्र किया.

भाटी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मजबूती से पैरवी नहीं की तो आमजन और आने वाली पीढ़ियां सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि अरावली का मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे समाज और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा है. अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है.

भाटी ने मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी योजना का जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन है. अगर इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जाए तो जनता को असली फायदा मिलेगा.

अरावली संरक्षण को लेकर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नई परिभाषा से खनन बढ़ेगा, जिससे जैव विविधता और भूजल स्तर प्रभावित होगा. पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठन एकजुट होकर आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं. सरकार से अपील की जा रही है कि अरावली की सभी पहाड़ियों को संरक्षण दिया जाए, वरना उत्तर-पश्चिम भारत पर्यावरणीय संकट की चपेट में आ सकता है.

