Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है, अरावली पर 100 मीटर का नया फैसला, बिफरते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी

Ravindra Singh Bhati on Aravalli Hills: जोधपुर में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सोमवार को बड़ा विरोध देखने को मिला. सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में अरावली की परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई तक सीमित करने से खनन माफियाओं को फायदा पहुंचने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 23, 2025, 08:15 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 08:15 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में प्रदूषण की मार, भिवाड़ी में AQI 300 पार, जयपुर से लेकर भरतपुर में जहरीली हो रही हवा
7 Photos
AQI LEVEL

राजस्थान में प्रदूषण की मार, भिवाड़ी में AQI 300 पार, जयपुर से लेकर भरतपुर में जहरीली हो रही हवा

सोने की देखा-देखी चांदी के दामों ने भी मारी उछाल, आज आपके शहर में ये है गोल्ड-सिल्वर का ताजा रेट
6 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

सोने की देखा-देखी चांदी के दामों ने भी मारी उछाल, आज आपके शहर में ये है गोल्ड-सिल्वर का ताजा रेट

राजस्थान के 74 लाख किसानों के खाते में आज आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त!
10 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के 74 लाख किसानों के खाते में आज आएगी CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त!

राजस्थान के 15 जिलों में कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक, भीषण धुंध के साथ कड़ाके की सर्दी का कहर, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 15 जिलों में कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक, भीषण धुंध के साथ कड़ाके की सर्दी का कहर, येलो अलर्ट जारी

माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है, अरावली पर 100 मीटर का नया फैसला, बिफरते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी

Aravalli Conservation Protest: जोधपुर. अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जोधपुर में विरोध की आग भड़क उठी है. सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में अरावली की परिभाषा को 100 मीटर ऊंचाई तक सीमित करने से प्रदेशभर में रोष फैल गया है. निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसे खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मजबूत पैरवी की मांग की है. वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिस दौरान तनाव की स्थिति बन गई.

सोमवार को एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अरावली बचाओ के नारे लगाते हुए धरना दिया. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया और कहा कि 100 मीटर का नया मानदंड लागू होने से अरावली की 90 प्रतिशत पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन माफिया सक्रिय हो जाएंगे.

प्रदर्शन उग्र होने पर कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिससे पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. स्थिति संभालने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि अरावली उत्तर-पश्चिम भारत की लाइफ लाइन है, जो मरुस्थलीकरण रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है और वर्षा चक्र बनाए रखती है. नए फैसले से जल संकट और पर्यावरणीय तबाही का खतरा बढ़ जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी बीच जोधपुर प्रवास पर आए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में युवाओं से मुलाकात की और अरावली के मुद्दे पर खुलकर बोले. भाटी ने अरावली को उत्तर-पश्चिम भारत की लाइफ लाइन बताते हुए कहा कि इसका 90 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है और यह गुजरात से रायसीना हिल तक रेगिस्तान की प्राकृतिक ढाल है. उन्होंने 100 मीटर के नए निर्णय को माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा बताया और प्रदेशभर में फैले आक्रोश का जिक्र किया.

भाटी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मजबूती से पैरवी नहीं की तो आमजन और आने वाली पीढ़ियां सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि अरावली का मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे समाज और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा है. अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है.

भाटी ने मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी योजना का जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन है. अगर इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जाए तो जनता को असली फायदा मिलेगा.

अरावली संरक्षण को लेकर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नई परिभाषा से खनन बढ़ेगा, जिससे जैव विविधता और भूजल स्तर प्रभावित होगा. पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठन एकजुट होकर आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं. सरकार से अपील की जा रही है कि अरावली की सभी पहाड़ियों को संरक्षण दिया जाए, वरना उत्तर-पश्चिम भारत पर्यावरणीय संकट की चपेट में आ सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news