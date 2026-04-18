/नाबालिग से दुष्कर्म, आजीवन कारावास पर फिर से बहस, आसाराम की सजा पर बचाव की अपील

Jodhpur News: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम बापू की ओर से दायर अपील पर बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अब अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष यह महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है. इस मामले में बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ मजबूत तर्क प्रस्तुत किए, जबकि अभियोजन पक्ष और पीड़िता पक्ष की बहस अभी अधूरी है.

बचाव पक्ष की बहस पूरी

आसाराम बापू सहित अन्य आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, अधिवक्ता दीपक मेनारिया और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं. बचाव पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सबूतों में कमजोरियां हैं, गवाहों के बयानों में विरोधाभास मौजूद हैं और मामले की जांच में कई प्रक्रियागत खामियां हैं. बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह रहा कि पूरी घटना को मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हुई. उन्होंने अदालत से अपील की कि सजा को रद्द किया जाए या कम से कम संशोधित किया जाए.बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सजा में छूट दी जा सकती है. उन्होंने विभिन्न कानूनी प्रावधानों और पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. बहस के दौरान वकीलों ने विस्तार से दस्तावेजी सबूतों और गवाहों के बयानों का विश्लेषण प्रस्तुत किया.

अभियोजन पक्ष की बहस शुरू

बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पी.सी. सोलंकी ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं. हालांकि समय की कमी के कारण यह बहस अधूरी रह गई है और अगली सुनवाई में जारी रहेगी. अभियोजन पक्ष पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों पर जोर दे रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया था और सजा उचित है.पीड़िता पक्ष ने भी अपनी दलीलों में मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. उन्होंने जोर दिया कि नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना अत्यंत गंभीर है और कानून के अनुसार सजा बरकरार रखी जानी चाहिए. अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष के तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि सबूत पर्याप्त मजबूत हैं और अपील खारिज की जानी चाहिए.



अदालत का महत्वपूर्ण निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले से जुड़े सीलबंद अभिलेख को खोलने का आदेश दिया. इन अभिलेखों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके पेन ड्राइव के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है. यह कदम मामले की पारदर्शिता और सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.



यह मामला वर्ष 2013 का है. जोधपुर के मणाई गांव स्थित आसाराम के आश्रम में 15 अगस्त 2013 को नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी. पीड़िता उस समय 16 वर्ष की थी और आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रही थी. आरोप था कि आसाराम ने उसे बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया.25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत (एससी/एसटी एक्ट) ने आसाराम बापू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

साथ ही उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. सह-आरोपियों शिल्पी (संचिता) और शरत चंद (शरद चंद्र) को 20-20 वर्ष की सजा दी गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था.आसाराम बापू ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जो लंबे समय से लंबित थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले हाईकोर्ट से अपील की शीघ्र सुनवाई करने को कहा था. इस दौरान आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर कुछ अंतरिम राहत भी मिली, लेकिन मुख्य अपील पर सुनवाई अब तेज गति से चल रही है.

आगे की सुनवाई और संभावनाएं

अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष और पीड़िता पक्ष अपनी बहस पूरी करेंगे. इसके बाद बचाव पक्ष को जवाबी बहस का मौका मिल सकता है. कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला सुनाने की दिशा में काम कर रहा है. यह मामला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील है. नाबालिग की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे यहां उभरकर सामने आए हैं. दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट जो फैसला देगा, वह पूरे देश की नजर में रहेगा.

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