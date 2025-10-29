Asaram : आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, 6 महीने नहीं रहना पड़ेगा जेल

गौरतलब है कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में यौन उत्पीडन के आरोप में बंद थे उसके बाद साल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो गई. इस दौरान आसाराम को गुजरात में भी यौन उत्पीडन के मामले में आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया. ऐसे में आसाराम जेल से बाहर आने के लिए कई प्रयास कर चुका है लेकिन राहत नही मिली थी. इसी साल 07 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 03 माह की अंतरिम जमानत को मंजूर किया था जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्ही शर्तो पर 03 माह की अंतरिम जमानत दी गई. अंतरिम जमानत पूरी होने पर आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया. 07 अप्रेल 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत को 03 माह तक बढाया गया. 01 जुलाई को अंतरिम जमानत पूरी होने पर सरेंडर करना था लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 09 जुलाई तक अंतरिम जमानत का आगे बढाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को एक माह तक आगे बढा दिया था. जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में भी 08 जुलाई को सुनवाई के बाद आसाराम को उपचार के लिए अंतरिम जमानत को एक माह तक यानि 12 अगस्त 2025 तक बढा दिया गया. आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले आवेदन करने पर 29 अगस्त तक राहत मिली थी.