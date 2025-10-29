Zee Rajasthan
Asaram : आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, 6 महीने नहीं रहना पड़ेगा जेल

Asaram: यौन उत्पीडन के आरोपी आसाराम को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को छह माह की अंतरिम जमानत मिल गयी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 29, 2025, 12:59 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:12 PM IST

Asaram : आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, 6 महीने नहीं रहना पड़ेगा जेल

Asaram: यौन उत्पीडन के आरोपी आसाराम को छह महीने तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच से आसाराम को राहत मिली है.वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत अधिवक्ता यशपालसिंह राजपुरोहित ने कोर्ट में आसाराम का पक्ष रखा था.

कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बादआसाराम को इलाज के लिए जमानत देने का फैसला सुनाया गया है.

जिसमें बताया गया था कि उपचार के लिए आसाराम को जेल से बाहर रहना जरूरी है. ऐसे में बिना कस्टडी के जमानत मिलने से आसाराम के उपचार में राहत मिलेगी. कोर्ट ने आसाराम की बिमारी,अवस्था और पिछले 12 साल से जेल में होने पर ये राहत दी है.

केस में अभी तक क्या हुआ ?

गौरतलब है कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में यौन उत्पीडन के आरोप में बंद थे उसके बाद साल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो गई. इस दौरान आसाराम को गुजरात में भी यौन उत्पीडन के मामले में आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया. ऐसे में आसाराम जेल से बाहर आने के लिए कई प्रयास कर चुका है लेकिन राहत नही मिली थी. इसी साल 07 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 03 माह की अंतरिम जमानत को मंजूर किया था जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्ही शर्तो पर 03 माह की अंतरिम जमानत दी गई. अंतरिम जमानत पूरी होने पर आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया. 07 अप्रेल 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत को 03 माह तक बढाया गया. 01 जुलाई को अंतरिम जमानत पूरी होने पर सरेंडर करना था लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 09 जुलाई तक अंतरिम जमानत का आगे बढाया था. गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को एक माह तक आगे बढा दिया था. जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में भी 08 जुलाई को सुनवाई के बाद आसाराम को उपचार के लिए अंतरिम जमानत को एक माह तक यानि 12 अगस्त 2025 तक बढा दिया गया. आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले आवेदन करने पर 29 अगस्त तक राहत मिली थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

