Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को मिली एक और राहत! पढ़ें क्या है ताजा अपडेट

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को मिली एक और राहत! पढ़ें क्या है ताजा अपडेट

Asaram bapu: नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें पहले से मिल रही विशेष सुविधाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 04, 2026, 01:09 PM|Updated: Jun 04, 2026, 01:09 PM
राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को मिली एक और राहत! पढ़ें क्या है ताजा अपडेट
Image Credit: Jodhpur News:

Jodhpur News: नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदान की गई सुविधाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने आसाराम की आयु और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए. आसाराम की ओर से अधिवक्ता RS सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि वह लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा वृद्धावस्था के कारण विशेष देखभाल और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

याचिका में दो समय बाहरी भोजन, अल्कलाइन वॉटर, बेड, सेवक, अलग कक्ष तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार की सुविधा जारी रखने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सुविधाओं को बरकरार रखते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

आदेश के अनुसार आसाराम को दो समय बाहरी भोजन, अल्कलाइन पानी, बेड, सेवक और अलग कमरा उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही चिकित्सक डॉ. सचित भोला और डॉ. अरुण त्यागी द्वारा जेल में जाकर उपचार करने तथा एक माह तक आरोग्यम अस्पताल में उपचार के लिए जाने की अनुमति भी दी गई है. सुनवाई के बाद आसाराम को राहत मिलने पर उनके समर्थकों में संतोष का माहौल देखा गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

जयपुर का लालजी सांड का रास्ता, जहां जाकर महिलाओं हो जाती हैं खुश!

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

23 दिनों से सर पर मंडरा रहा था खतरा! कुछ ही सेकेंड में भर-भराकर गिरी Building, देखें वीडियो

Jodhpur Weather: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का तगड़ा असर, ठंडे हुए गर्मी के तेवर, जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम

'चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करता हूं' कहकर मेले में खोई युवती को साथ ले गया शख्स, किया दुष्कर्म!

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 3 जिंदगियां

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

नशे के सौदागरों की खैर नहीं! मुख्यमंत्री ने दी खुली छूट- संपत्ति जब्त, गिरोह खत्म करो

BJP का 'मास्टरस्ट्रोक' तैयार, शुभ मुहूर्त में होगा राज्यसभा का नामांकन, शाम तक साफ होगी तस्वीर

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भयंकर आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

जयपुर से लेकर नागौर तक आतंक मचाने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया भयंकर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, बारिश के साथ आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

सोडाला में सनसनी, मंदिर से लौट रही महिला पर झपटा बदमाश, बीच सड़क पर लूट लिए लाखों के गहने

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

भैराणा पर सियासी बवाल! मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बेनीवाल पर बड़ा हमला, बैरवा ने दी खुली चुनौती

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को मिली एक और राहत! पढ़ें क्या है ताजा अपडेट

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

सामने आया वह Video, जिसके चलते अनीता बिश्नोई को किया गया बुरी तरह ट्रोल, आपने देखा?

Rajasthan News: बारां में कृषि विभाग की बैठक में भारी हंगामा, किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, ...दी सख्त चेतावनी

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

सावधान! इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, गरज-चमक के साथ तूफानी हवाओं की चेतावनी

Rajasthan News: गौशाला में गायों की मौत के मामले में जागा प्रशासन, फागी में तहसीलदार और डॉक्टरों की टीम ने किया दौरा

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

राजस्थान में सोने के दाम धड़ाम, चांदी के रेट ने भी मचाया तहलका, जानें लेटेस्ट प्राइस

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

पुलिस की नहीं, भरोसे की जीत! 16 साल से फरार 17 आरोपी खुद हुए सरेंडर

TAGS:
Asaram bapu
Rajasthan High court Bench

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में 82 साल की महिला की दर्दनाक मौत, 14वीं मंजिल से गिरी नीचे
Jaipur news
2
Jaipur news
3
Alwar News
4
Rajasthan Crime
5
Karauli News