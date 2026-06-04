/राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम बापू को मिली एक और राहत! पढ़ें क्या है ताजा अपडेट

Jodhpur News: नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदान की गई सुविधाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने आसाराम की आयु और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए. आसाराम की ओर से अधिवक्ता RS सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि वह लंबे समय से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा वृद्धावस्था के कारण विशेष देखभाल और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है.

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याचिका में दो समय बाहरी भोजन, अल्कलाइन वॉटर, बेड, सेवक, अलग कक्ष तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार की सुविधा जारी रखने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सुविधाओं को बरकरार रखते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

आदेश के अनुसार आसाराम को दो समय बाहरी भोजन, अल्कलाइन पानी, बेड, सेवक और अलग कमरा उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही चिकित्सक डॉ. सचित भोला और डॉ. अरुण त्यागी द्वारा जेल में जाकर उपचार करने तथा एक माह तक आरोग्यम अस्पताल में उपचार के लिए जाने की अनुमति भी दी गई है. सुनवाई के बाद आसाराम को राहत मिलने पर उनके समर्थकों में संतोष का माहौल देखा गया.

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