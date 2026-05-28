Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /आसाराम की आजीवन कारावास की सजा यथावत,कुछ धाराओं में आसाराम को राहत,अब सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

आसाराम की आजीवन कारावास की सजा यथावत,कुछ धाराओं में आसाराम को राहत,अब सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

Asaram High Court Verdict: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ धाराओं में आसाराम को राहत देते हुए दोषमुक्त कर दिया है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 28, 2026, 01:47 PM|Updated: May 28, 2026, 01:47 PM
आसाराम की आजीवन कारावास की सजा यथावत,कुछ धाराओं में आसाराम को राहत,अब सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में दोषमुक्ति दी, जबकि कई गंभीर धाराओं में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम सहित सह आरोपियों की अपीलों पर 92 पेज के विस्तृत निर्णय में मामले के साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी चोटें कम पाई गईं.

कोर्ट ने माना कि पीड़िता उस समय नाबालिग थी और आरोपी के प्रभाव तथा भय के कारण उसने प्रतिरोध नहीं कर पाई. कोर्ट ने आसाराम को आईपीसी की धारा 120-बी, 34 और 376-डी, तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)/6 के तहत अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराए जाने के फैसले को रद्द करते हुए इन अपराधों से बरी किया जाता है. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370(4), 342, 509, 506, 354ए और 376(2)(एफ) के तहत अपराधों के लिए, और जेजे (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है. आसाराम को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source


हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आशाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) यानी नाबालिग से बलात्कार के मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. इसके तहत उसे शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की सजा दी गई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी यथावत रखा गया. इसके अलावा धारा 376-डी यानी सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में भी दी गई उम्रकैद की सजा से बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, आईपीसी की धारा 354ए, 509 और 376, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और 7/8 के तहत अपराधों के लिए, किसी अलग सज़ा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत दी गई अधिक सज़ा ही पर्याप्त है.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 342, 370(4) और 506 के तहत दी गई सज़ाओं को बरकरार रखा है. कोर्ट ने धारा 376(2)(एफ) के तहत दी गई अधिक सज़ा यानी आजीवन कारावास, जो उनकी शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक जारी रहेगा और साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा आशा राम पर लगाया गया एक लाख रूपए का जुर्माना भी बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा आसाराम वर्तमान में अंतरिम ज़मानत पर हैं.


उनकी दोषसिद्धि और सज़ा को देखते हुए अपीलकर्ता आशा राम उर्फ ​​आशुमल को दी गई ज़मानत रद्द कर दी. उनके ज़मानत बांड ज़ब्त किए जाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सहआरोपी संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरतचंद को धारा 120-बी आईपीसी के साथ पठित धारा 370(4) आईपीसी और धारा 376-डी आईपीसी के तहत, तथा ''यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' (पॉक्सो अधिनियम) की धारा 5(जी)/6 और धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए दोनो सह आरोपियों को बरी कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

नागोरी से लेकर मेवाती तक... बकरीद पर क्यों रहती है राजस्थान के इन बकरों की सबसे ज्यादा डिमांड? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

हादसा या षड्यंत्र? पूर्व प्रधान समेत परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने पर नया मोड़, पढ़ें पूरा मामला

कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

Bakrid 2026: राजस्थान में ईद-उल-जुहा की नमाज पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, अमन-चैन की मांगी दुआ

25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

नोखा बाईपास पर भयानक सड़क हादसा, ट्रेलर और मिनी बस की टक्कर में 3 की दर्दनाक मौत, कई घायल

सरदारशहर में आसमान से हो रही आग की बारिश और धरती उगल रही अंगारे, कुछ मिनटों में सिक गया पापड़!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

Rajasthan Politics
2

राजस्थान भाजपा में अंदरूनी कलह! घोटाले पर भिड़े मिर्धा-किलक, दोनों नेताओं ने खोली एक-दूसरे की पोल

Rajasthan Politics
3

करोड़ों खर्च के बाद भी जयपुर की चौपाटियों में पसरा सन्नाटा! हाउसिंग बोर्ड परेशान

Jaipur news
4

भैराणा धाम में रात 1:30 बजे आखिर कैसे हुआ समझौता? बेनीवाल-प्रशासन में सहमति बनने के बाद टला जयपुर कूच

Hanuman Beniwal
5

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिवंगत किसानों के अटके बीमा क्लेम की प्रक्रिया हुई बेहद आसान

Jaipur news