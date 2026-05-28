/आसाराम की आजीवन कारावास की सजा यथावत,कुछ धाराओं में आसाराम को राहत,अब सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

Rajasthan News राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में दोषमुक्ति दी, जबकि कई गंभीर धाराओं में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम सहित सह आरोपियों की अपीलों पर 92 पेज के विस्तृत निर्णय में मामले के साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी चोटें कम पाई गईं.

कोर्ट ने माना कि पीड़िता उस समय नाबालिग थी और आरोपी के प्रभाव तथा भय के कारण उसने प्रतिरोध नहीं कर पाई. कोर्ट ने आसाराम को आईपीसी की धारा 120-बी, 34 और 376-डी, तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जी)/6 के तहत अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराए जाने के फैसले को रद्द करते हुए इन अपराधों से बरी किया जाता है. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370(4), 342, 509, 506, 354ए और 376(2)(एफ) के तहत अपराधों के लिए, और जेजे (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है. आसाराम को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया है.

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हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आशाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) यानी नाबालिग से बलात्कार के मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. इसके तहत उसे शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की सजा दी गई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी यथावत रखा गया. इसके अलावा धारा 376-डी यानी सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में भी दी गई उम्रकैद की सजा से बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, आईपीसी की धारा 354ए, 509 और 376, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और 7/8 के तहत अपराधों के लिए, किसी अलग सज़ा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत दी गई अधिक सज़ा ही पर्याप्त है.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 342, 370(4) और 506 के तहत दी गई सज़ाओं को बरकरार रखा है. कोर्ट ने धारा 376(2)(एफ) के तहत दी गई अधिक सज़ा यानी आजीवन कारावास, जो उनकी शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक जारी रहेगा और साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा आशा राम पर लगाया गया एक लाख रूपए का जुर्माना भी बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा आसाराम वर्तमान में अंतरिम ज़मानत पर हैं.



उनकी दोषसिद्धि और सज़ा को देखते हुए अपीलकर्ता आशा राम उर्फ ​​आशुमल को दी गई ज़मानत रद्द कर दी. उनके ज़मानत बांड ज़ब्त किए जाते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सहआरोपी संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरतचंद को धारा 120-बी आईपीसी के साथ पठित धारा 370(4) आईपीसी और धारा 376-डी आईपीसी के तहत, तथा ''यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' (पॉक्सो अधिनियम) की धारा 5(जी)/6 और धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए दोनो सह आरोपियों को बरी कर दिया.

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