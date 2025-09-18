Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या कहते हैं अशोक गहलोत के सितारे ? आंतरिक चुनौतियों के बाद भी 2028 साल रहेगा खास

Rajasthan Politics  : राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर, समझने के लिए काफी है कि एक साधारण परिवार से आया काबलियत से भरा शख्स सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच सकता है. हालांकि इसमें कर्म के साथ भाग्य भी महत्वपूर्ण रहा है. जोधपुर के पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी के अनुसार अशोक गहलोत की कुंडली में बना एक राजयोग उन्हे भाग्य का साथ दिलाता है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 18, 2025, 11:35 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 11:41 AM IST

Trending Photos

नहीं आई एंबुलेंस तो प्रेगनेंट बीवी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति, रुला देंगी बाड़मेर की ये तस्वीरें
5 Photos
Barmer News

नहीं आई एंबुलेंस तो प्रेगनेंट बीवी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति, रुला देंगी बाड़मेर की ये तस्वीरें

विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!
9 Photos
Rajasthan famous Food

विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!

जयपुर और उदयपुर में हाथ से बनी मिनिएचर पेंटिंग, चमकीले रंगों से सजी राजमहल की शान
7 Photos
Rajasthan News,

जयपुर और उदयपुर में हाथ से बनी मिनिएचर पेंटिंग, चमकीले रंगों से सजी राजमहल की शान

Dussehra 2025: राजस्थान के इस जिले में दशहरे पर मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: राजस्थान के इस जिले में दशहरे पर मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

क्या कहते हैं अशोक गहलोत के सितारे ? आंतरिक चुनौतियों के बाद भी 2028 साल रहेगा खास

Ashok Gehlot : अशोक गहलोत जिनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, गजकेसरी योग और शनि की दृष्टि से इनकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ और भाग्य स्थान के स्वामी शनि चौथे भाव में विराजमान होकर जनता का कारक बनते हैं, जिससे जनसमर्थन हमेशा उनके साथ रहता है.

पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी के अनुसार हालांकि नवंबर में राहु की उपस्थिति सांप्रदायिक तनाव आंतरिक चुनौतियों का संकेत देती है, 2028 उसके बाद से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ वापस एक बार ऊपर की ओर चलेगा, हालांकि विरोधी और शत्रु भी इसके साथ ही सक्रिय रहेंगे. इस समय बृहस्पति का अतिचार परिभ्रमण कहीं न कहीं स्वास्थ्य में परेशानियां देगा दशा की दृष्टिकोण से अगर देखें तो कुछ खास पता चलते है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी बताते हैं कि दरअसल इनकी कुंडली में सूर्य मंगल का योग और अस्त्र मंगल हमेशा विरोधी और शत्रुओं को षड्यंत्र रखेगा. राजनीतिक ध्रुवीकरण में ये टिंबाहु आयोग उनके लिए लाभप्रद साबित होगा. परंतु अस्त मंगल के कारण कहीं ना कहीं शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, हालांकि राहु की महादशा में बुद्ध का अंतर जो जून 2027 से दिसंबर 2019 के मध्य चलेगा. वहीं कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक साबित हो सकता है.

अशोक गहलोत, मिथुन लग्न और लग्नेश बुध की अंतर्दशा राजनीति में एक बार पुनः इनको सक्रिय करेगी, हालांकि स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता ह. इनकी कुंडली में शुक्र द्वादशेश से द्वादश स्थान में स्वैग रही है. जो विपरीत राजयोग भी बना रहा है वहीं उच्च का सूर्य राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक बनता है.

पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी, जोधपुर

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news