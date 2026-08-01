/18-20 जिलों में सामान्य से कम बारिश, अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं - गहलोत

Ashok Gehlot : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे. सर्किट हाउस में उन्होंने आमजन की जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनीं. इसके बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने प्रदेश में कम बारिश को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को अभी से अकाल जैसी संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी करने की सलाह दी. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, रुके हुए विकास कार्यों, सरकारी भुगतान, पेंशन, जोधपुर के अधूरे प्रोजेक्ट और NEET पेपर लीक आंदोलन सहित कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा.

18 से 20 जिलों में सामान्य से कम बारिश, अकाल जैसे हालात हो सकते हैं - गहलोत

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गहलोत ने कहा कि इस बार प्रदेश के करीब 18 से 20 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. अगर ये ही हालात रहे तो आने वाले वक्त में अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को अभी से पेयजल, पशुओं के लिए पानी, चारे और राहत कार्यों की व्यापक तैयारी करनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि संकट आने के बाद नहीं, बल्कि पहले से प्रबंधन करना ही सुशासन की पहचान है. ये ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में चार बार अकाल जैसे हालात का सामना किया और उस वक्त बेहतर मैनेजमेंट के चलते पूरे देश में राजस्थान की तारीफ हुई. उन्होंने कहा कि उस दौर में "काम के बदले अनाज" जैसी योजनाओं के जरिए हर जरूरतमंद तक रोजगार और खाद्यान्न पहुंचा. प्रशासन को निर्देश थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और कर्मचारी घर-घर जाकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की जनता के हित में केंद्र से मदद मांगनी पड़े तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है.

लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष के फीडबैक पर सरकार गंभीर नहीं- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कई विभागों के भुगतान रुके हुए हैं. दोबारा बिल बनवाने के आदेश दे रहे है. ताकि भुगतान को लम्बित किया जा सके. उन्होंने कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, पेंशन समय पर नहीं मिल रहा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ तक लंबित हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर पड़ गई है और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है. गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था भी लगातार बिगड़ रही है और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार को फीडबैक दे रहा है, लेकिन सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही.

दावा- गहलोत सरकार में हुए ऐतिहासिक काम

जोधपुर के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि शहर में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन उनका संचालन शुरू नहीं हो सका है. उन्होंने स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और अन्य परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भवन तो तैयार हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कोच, उपकरण और आवश्यक सुविधाएं नहीं है. हॉस्टल बनने के बावजूद विद्यार्थियों को बाहर रहना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए है. चिरंजीवी योजना के माध्यम से इलाज और ऑपरेशन का खर्च सरकार ने वहन किया तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया गया. उन्होंने दावा किया कि आज भी लोग इन जनकल्याणकारी योजनाओं को याद करते हैं.

सरकार ने छात्रों से वादे किए लेकिन पूरे नहीं हुए- गहलोत

NEET पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया था. इसके बाद कांग्रेस ने जिला और ब्लॉक स्तर तक आंदोलन चलाया और छात्रों की आवाज बुलंद की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों से वादे किए, लेकिन उन्हें समय पर पूरा नहीं किया. गहलोत ने कहा कि अगर सरकार अपने आश्वासन पूरे नहीं करेगी तो युवा उसे माफ नहीं करेंगे. उनका कहना था कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनता के बीच संघर्ष जारी रखेगी.

राजनीतिक बयानबाजी नहीं वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे सरकार- गहलोत

गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर प्रदेश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उनका कहना है कि कम बारिश को देखते हुए सरकार को किसानों, पशुपालकों और आमजन के हित में अग्रिम तैयारियां करनी होंगी, ताकि संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके.