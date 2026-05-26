/सरकार जवाब देने के बजाय केवल घूमने में लगी हुई है- अशोक गहलोत

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Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के बाद जयपुर रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के बाद जयपुर रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कोटा में प्रसूता महिलाओं की मौत, दवाइयों की कमी, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा.
गहलोत ने कहा कि जन औषधि केंद्रों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की योजनाओं का भुगतान रुका हुआ है. बच्चों को स्कूलों से मिलने वाली सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय केवल घूमने में लगी हुई है.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है. भरतपुर में जेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. राज्य में रोज रेप और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में पेपर लीक मामले में एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन घटनाओं का कोई जवाब नहीं है.
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कोटा में महिलाओं की मौत के मामले पर गहलोत ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि दबाव बनने के बाद ही कुछ कार्रवाई की गई, जबकि कई महिलाओं की जान चली गई. पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की खराब सड़कों और अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में सड़कें खुदी पड़ी हैं और जगह-जगह गड्ढे हैं.
उन्होंने एक प्रधानाचार्य की दुर्घटना में मौत का जिक्र करते हुए कहा कि 35 साल सेवा देने के बाद घर लौटते समय उनकी जान चली गई, जो बेहद दुखद है. महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वितरण को लेकर गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही राजस्थान में महिलाओं को निशुल्क नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी.
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देशभर की महिलाओं को सरकार के खर्चे पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि गरीब महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, जिससे संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है.
अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति कर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है. राहुल गांधी लगातार आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार इसे समझना नहीं चाहती.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है. चुनाव आयोग तक पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है. युवाओं से अपील करते हुए गहलोत ने कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें और देश की दिशा को समझाएं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन विपक्ष को लगातार परेशान किया जा रहा है.
इस दौरान गहलोत ने पुष्कर में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्ष सम्मेलन की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का नया और सफल प्रयोग है, जिससे संगठन मजबूत होगा और जिला स्तर के नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी.
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