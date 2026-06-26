/जोधपुर में मंत्री का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- कांग्रेस के DNA में RSS का विरोध

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Rajasthan Politics: जोधपुर दौरे पर पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में आरएसएस का विरोध शामिल है और वह वर्षों से तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है.
4 जुलाई को रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे PM मोदी
उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को ईमानदार नेता बताया और कहा कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे तथा करीब 80 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन होगा.
नफरत की राजनीति
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नफरत की राजनीति नई नहीं है, बल्कि आजादी से पहले से चली आ रही है.
कांग्रेस के डीएनए में!
कांग्रेस के डीएनए में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का विरोध शामिल है और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के कारण वह लगातार आरएसएस को निशाना बनाती रही है. मंत्री ने कहा कि आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, जो बिना किसी जातिवाद के राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए कार्य करता है. वर्ष 1925 से लेकर अब तक जब भी देश में कोई आपदा या संकट आया है, स्वयंसेवकों ने सबसे पहले राहत और सेवा कार्य किए हैं.
काम कम और बयानबाजी ज्यादा
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस काम कम और बयानबाजी ज्यादा करती है तथा दूसरों पर आरोप लगाना उसकी पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है. भ्रष्टाचार के मामलों पर उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई करेंगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.
"खरे सोने की तरह ईमानदार नेता" हैं किरोड़ी लाल मीणा
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अविनाश गहलोत ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा "खरे सोने की तरह ईमानदार नेता" हैं और किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता राष्ट्रीय स्तर पर चल रही वर्चस्व की राजनीति में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं.
जयपुर मेट्रो फेज-2 सहित कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ
मंत्री ने कहा कि 4 जुलाई राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में रिफाइनरी का लोकार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा.
उन्होंने बताया कि करीब 80 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी. रिफाइनरी शुरू होने से राजस्थान को प्रतिवर्ष लगभग 8 से 9 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि यह राजस्थानवासियों का वर्षों पुराना सपना था, जो अब साकार होने जा रहा है और प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा.
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