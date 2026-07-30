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बद्रीराम जाखड़ का राजस्थान सरकार पर हमला, बोले- योजनाएं बंद करने का प्रयास, चुनाव से भाग रही सरकार

Jodhpur News: जोधपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने भाजपा सरकार पर जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने, चुनाव टालने की कोशिश करने और जनता तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने सरकार से राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की अपील की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 30, 2026, 11:31 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 11:31 AM IST
बद्रीराम जाखड़ का राजस्थान सरकार पर हमला, बोले- योजनाएं बंद करने का प्रयास, चुनाव से भाग रही सरकार
Image Credit: बद्रीराम जाखड़ ने भाजपा सरकार पर योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया.


Jodhpur News: जोधपुर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की दिशा में काम कर रही है. उनका कहना था कि इन योजनाओं का लाभ पहले की तरह आम लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे जरूरतमंद वर्ग प्रभावित हो रहा है.

चुनाव टालने का लगाया आरोप

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बद्रीराम जाखड़ ने प्रदेश में चुनाव को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव तय समय पर होना जरूरी है लेकिन राज्य सरकार चुनाव कराने से बचने का प्रयास कर रही है. उनके अनुसार सरकार को अपने कार्यकाल के प्रदर्शन पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से उसे चुनावी हार की आशंका सता रही है. उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय चुनाव कराने के पक्ष में है, जबकि सरकार लगातार समय बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मांग

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता राजनीति नहीं बल्कि जनता का हित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे. उनका मानना है कि योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है और इस दिशा में गंभीरता से काम किया जाना चाहिए.

अशोक गहलोत के कार्यकाल का किया जिक्र
जाखड़ ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे. इन जनसुनवाई शिविरों में लोगों की शिकायतों को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया जाता था, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलती थी.

मुख्यमंत्री पर भी साधा निशाना
पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री जोधपुर आने से बचते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जोधपुर के नाम से ही डर लगता है. जाखड़ के अनुसार प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए है और उचित समय आने पर जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए इसका जवाब देगी.


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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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