/बद्रीराम जाखड़ का राजस्थान सरकार पर हमला, बोले- योजनाएं बंद करने का प्रयास, चुनाव से भाग रही सरकार



Jodhpur News: जोधपुर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की दिशा में काम कर रही है. उनका कहना था कि इन योजनाओं का लाभ पहले की तरह आम लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे जरूरतमंद वर्ग प्रभावित हो रहा है.

चुनाव टालने का लगाया आरोप

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बद्रीराम जाखड़ ने प्रदेश में चुनाव को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव तय समय पर होना जरूरी है लेकिन राज्य सरकार चुनाव कराने से बचने का प्रयास कर रही है. उनके अनुसार सरकार को अपने कार्यकाल के प्रदर्शन पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से उसे चुनावी हार की आशंका सता रही है. उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय चुनाव कराने के पक्ष में है, जबकि सरकार लगातार समय बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मांग

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता राजनीति नहीं बल्कि जनता का हित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे. उनका मानना है कि योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है और इस दिशा में गंभीरता से काम किया जाना चाहिए.

अशोक गहलोत के कार्यकाल का किया जिक्र

जाखड़ ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे. इन जनसुनवाई शिविरों में लोगों की शिकायतों को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया जाता था, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलती थी.

मुख्यमंत्री पर भी साधा निशाना

पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री जोधपुर आने से बचते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जोधपुर के नाम से ही डर लगता है. जाखड़ के अनुसार प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए है और उचित समय आने पर जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए इसका जवाब देगी.