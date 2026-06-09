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Balotra News: सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से 3 मासूमों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हा

बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. इस दौरान सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई.

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 09, 2026, 06:22 PM|Updated: Jun 09, 2026, 06:25 PM
Balotra News: सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से 3 मासूमों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हा
Image Credit: Balotra News

Balotra News: राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. इस दौरान सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई.

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं, मामले की सूचना मिलते ही पचपदरा पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला.

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पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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