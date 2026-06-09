/Balotra News: सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से 3 मासूमों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हा

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Balotra News: राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. इस दौरान सीवरेज नाले में भरे पानी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई.
वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं, मामले की सूचना मिलते ही पचपदरा पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला.
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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