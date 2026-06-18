/बार काउंसिल चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! दूसरे राउंड की गिनती जारी, 2614 वोट बना जीत का टर्निंग पॉइंट

Bar Council Rajasthan Election: राजस्थान बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव को लेकर चल रही मतगणना अब एक अहम चरण में पहुंच गई है. पहले दौर की गिनती पूरी होने के बाद अब प्रक्रिया दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है. चुनाव अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य ने बताया कि इस बार किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए न्यूनतम 2614.21 वोट हासिल करना जरूरी होगा. इसी आंकड़े को जीत का आधार मानते हुए अब आगे की मतगणना की जा रही है. चुनाव से जुड़े उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की नजरें अब अगले दौर के परिणामों पर टिकी हुई हैं.

बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में

बार काउंसिल के 23 सदस्यों के निर्वाचन के लिए इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना लगातार जारी है. चुनाव में वरीयता आधारित मतदान प्रणाली अपनाई गई है, जिसके कारण मतगणना सामान्य चुनावों की तुलना में अधिक समय ले रही है. इस व्यवस्था में मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को क्रमवार वरीयता देते हैं और उसी आधार पर वोटों का स्थानांतरण किया जाता है.

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निर्धारित न्यूनतम वोट हासिल करना जरूरी

पहले चरण की गणना पूरी होने के बाद अब उन उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है जो निर्धारित न्यूनतम वोट हासिल नहीं कर सके. नियमों के अनुसार बाहर हुए उम्मीदवारों के वोट मतपत्रों पर अंकित अगली वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं. यही वजह है कि हर दौर के बाद उम्मीदवारों की स्थिति बदल सकती है और मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है.

40 प्रत्याशी हुए मतगणना से बाहर

अब तक कुल 234 उम्मीदवारों में से 40 प्रत्याशी मतगणना की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं. जैसे-जैसे आगे के दौर पूरे होंगे, उम्मीदवारों की संख्या और कम होती जाएगी तथा शेष उम्मीदवारों के बीच मुकाबला और कड़ा होता जाएगा. चुनाव से जुड़े जानकारों का मानना है कि वरीयता आधारित प्रणाली में अंतिम परिणाम आने तक कई अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

इस बार मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. मतगणना कक्षों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके. मतगणना स्थल पर उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हर चरण को सावधानीपूर्वक पूरा किया जा रहा है.

कई उम्मीदवारों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है. उनका कहना है कि भले ही वरीयता आधारित मतगणना में समय अधिक लग रहा है, लेकिन इस बार चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित नजर आ रही है. यही वजह है कि परिणामों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर उम्मीदवारों में भरोसा बना हुआ है. अब सभी की नजरें अगले दौर की मतगणना और घोषित होने वाले परिणामों पर टिकी हुई हैं.