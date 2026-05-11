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BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

Rajasthan News: जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. 23 सदस्यों के लिए हो रही गिनती का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है. प्रदेशभर के 75.8% अधिवक्ताओं ने मतदान किया था, अब सभी की नजर चुनाव परिणामों पर टिकी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 11, 2026, 10:34 PM|Updated: May 11, 2026, 10:34 PM
BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!
Image Credit: Bar Council Of Rajasthan Vote Counting

Bar Council Of Rajasthan: जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के चुनाव की मतगणना सोमवार से शुरू हो गई. मतगणना का काम राजस्थान हाईकोर्ट परिसर स्थित बार काउंसिल भवन में किया जा रहा है. इस बार चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए मतगणना का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, ताकि प्रत्याशी और अधिवक्ता हर पल इसकी निगरानी कर सकें. मतगणना शुरू होते ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की उत्सुकता भी बढ़ गई है.

हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन और सेवानिवृत्त जस्टिस जे.आर. मिढा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से करवाई गई थी और अब मतगणना भी पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि हर चरण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे. मतगणना का कार्य रिटायर्ड जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की निगरानी में हो रहा है, जबकि चुनाव अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं.

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चुनाव अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मतों की गिनती जिलेवार तरीके से की जाएगी. सबसे पहले प्रथम वरीयता वाले मतों की गणना की जा रही है. पहले दिन अजमेर सिविल कोर्ट के वोटों की गिनती शुरू की गई. उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में कुल 23 सदस्य चुने जाएंगे. इनमें 18 पुरुष और 5 महिला अधिवक्ताओं का निर्वाचन होना है.

प्रदेशभर में इस चुनाव के लिए कुल 84 हजार 293 अधिवक्ता मतदाता पंजीकृत थे. इनमें से 63 हजार 858 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. इस तरह कुल मतदान प्रतिशत करीब 75.8 प्रतिशत दर्ज किया गया. बार काउंसिल चुनाव के लिए 22 अप्रैल को मतदान कराया गया था. इसके बाद जयपुर हाईकोर्ट, जयपुर सिविल कोर्ट, जोधपुर महानगर कोर्ट और श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में पुनर्मतदान करवाया गया था. अब मतगणना शुरू होने के बाद सभी की नजर नतीजों पर टिकी हुई है.

मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है और सिर्फ अधिकृत लोगों को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है. कई प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र पहुंचे और अपडेट लेते नजर आए. अधिवक्ताओं के बीच चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा बनी हुई है. माना जा रहा है कि इस बार कई नए चेहरे बार काउंसिल में जगह बना सकते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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