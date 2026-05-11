/BCR चुनाव की काउंटिंग हुई शुरू, यह काम करने वाली बनी पहली काउंसिल!

Bar Council Of Rajasthan: जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के चुनाव की मतगणना सोमवार से शुरू हो गई. मतगणना का काम राजस्थान हाईकोर्ट परिसर स्थित बार काउंसिल भवन में किया जा रहा है. इस बार चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए मतगणना का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, ताकि प्रत्याशी और अधिवक्ता हर पल इसकी निगरानी कर सकें. मतगणना शुरू होते ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की उत्सुकता भी बढ़ गई है.

हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन और सेवानिवृत्त जस्टिस जे.आर. मिढा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से करवाई गई थी और अब मतगणना भी पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि हर चरण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे. मतगणना का कार्य रिटायर्ड जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की निगरानी में हो रहा है, जबकि चुनाव अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं.

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चुनाव अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मतों की गिनती जिलेवार तरीके से की जाएगी. सबसे पहले प्रथम वरीयता वाले मतों की गणना की जा रही है. पहले दिन अजमेर सिविल कोर्ट के वोटों की गिनती शुरू की गई. उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में कुल 23 सदस्य चुने जाएंगे. इनमें 18 पुरुष और 5 महिला अधिवक्ताओं का निर्वाचन होना है.

प्रदेशभर में इस चुनाव के लिए कुल 84 हजार 293 अधिवक्ता मतदाता पंजीकृत थे. इनमें से 63 हजार 858 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. इस तरह कुल मतदान प्रतिशत करीब 75.8 प्रतिशत दर्ज किया गया. बार काउंसिल चुनाव के लिए 22 अप्रैल को मतदान कराया गया था. इसके बाद जयपुर हाईकोर्ट, जयपुर सिविल कोर्ट, जोधपुर महानगर कोर्ट और श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में पुनर्मतदान करवाया गया था. अब मतगणना शुरू होने के बाद सभी की नजर नतीजों पर टिकी हुई है.

मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है और सिर्फ अधिकृत लोगों को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है. कई प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र पहुंचे और अपडेट लेते नजर आए. अधिवक्ताओं के बीच चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा बनी हुई है. माना जा रहा है कि इस बार कई नए चेहरे बार काउंसिल में जगह बना सकते हैं.