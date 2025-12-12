बाड़मेर के शख्स की सऊदी अरब में संदिग्ध मौत, 1 महीने से नहीं आया शव, परिजन बोले- कब तक करें इंतजार

Jodhpur News: सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए बायतू (बाड़मेर) निवासी युवक रमेश मेघवाल के शव को भारत लाने में हो रही देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ सऊदी दूतावास को भी नोटिस जारी कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता तीजो देवी के 42 वर्षीय बेटे की 13 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में मौत हो गई थी.
Trending Photos
Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए बायतू (बाड़मेर) निवासी युवक रमेश मेघवाल के शव को भारत लाने में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ सऊदी दूतावास को भी नोटिस जारी कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता तीजो देवी के 42 वर्षीय बेटे की 13 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में मौत हो गई थी.
युवक वहां वैध वीजा पर काम कर रहा था. परिवार का आरोप है कि मौत के एक महीने बाद भी शव भारत नहीं लाया गया है. याचिका में कहा गया है कि 26 नवंबर 2025 को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से प्राप्त अंतिम संदेश में बताया गया था कि मौत के कारणों की जांच चल रही है और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद ही शव भेजा जाएगा. इसके बाद परिवार को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली.
भारत सरकार मामले को प्राथमिकता दे रही
याचिका की प्रति मिलते ही केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता एवं एएसजी भारत व्यास ने पेश होकर नोटिस स्वीकार किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 10 दिसंबर 2025 को रियाद स्थित भारतीय दूतावास के कम्युनिटी वेलफेयर विभाग से प्राप्त ईमेल में जानकारी दी गई है कि युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या की है. उन्होंने कहा कि सऊदी पुलिस जांच कर रही है और फॉरेंसिक दस्तावेज जारी होने का इंतजार है. एएसजी ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार मामले को प्राथमिकता दे रही है.
कोर्ट ने कहा कि शव की जल्द से जल्द भारत लाने के लिए सऊदी अरब के दूतावास के काउंसलर (कांसुलर डिविजन) को भी नोटिस देना आवश्यक है. इसलिए कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 4 सऊदी अरब के दूतावास के काउंसलर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया गया कि नोटिस और आदेश की प्रति ईमेल के माध्यम से inemb@mofa.gov.sa पर भी भेजी जाए ताकि प्रक्रिया में देरी न हो.
राज्य के गृह विभाग को नोटिस जारी किया
राजस्थान सरकार को भी पक्षकार बनाए जाने पर कोर्ट ने राज्य के गृह विभाग को नोटिस जारी किया और आमतौर पर राज्य की ओर से पेश होने वाले एएजी बी.एल. भाटी को नोटिस स्वीकार करने को कहा. कोर्ट ने उनसे मामले में तत्काल निर्देश प्राप्त करने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी विस्तृत निर्देश लेकर पेश होने के लिए समय दिया और मामले को 17 दिसंबर 2025 के लिए सूचीबद्ध किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला मानव संवेदना से जुड़ा है और शव की स्वदेश वापसी में अनावश्यक देरी अस्वीकार्य है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील विश्नोई ने पैरवी की.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!