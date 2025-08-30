Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर में अधूरा ओवरब्रिज बना 'सिरदर्द', अंडरब्रिज में पानी भरने से जनता बेहाल

Barmer News: बाड़मेर शहर में अधूरा ओवर ब्रिज और पानी से भरे अंडरब्रिज बड़ी समस्या बन गए हैं. मुनाबाव-बाड़मेर मार्ग का ब्रिज कई सालों से अधूरा, शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Aug 30, 2025, 20:24 IST | Updated: Aug 30, 2025, 20:24 IST

Trending Photos

अब हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से बचाव! जानें कौन सा वैक्सीनेशन करवाए
8 Photos
jaipur news

अब हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से बचाव! जानें कौन सा वैक्सीनेशन करवाए

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू! इन 30 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू! इन 30 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

घर पर आसान स्टेप्स में बनाएं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भाएगी यह डिश
7 Photos
Rajasthani food

घर पर आसान स्टेप्स में बनाएं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भाएगी यह डिश

क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!
7 Photos
Mughal

क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!

बाड़मेर में अधूरा ओवरब्रिज बना 'सिरदर्द', अंडरब्रिज में पानी भरने से जनता बेहाल

Rajasthan News: बाड़मेर शहर की जटिल समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आज अधूरे पड़े ओवर ब्रिज और पानी से भरे अंडरब्रिज की हो गई है. मुनाबाव-बाड़मेर मार्ग पर चौहटन सर्किल से शुरू होने वाला यह ओवरब्रिज कई सालों से अधूरा पड़ा है. निर्माण कार्य आधा-अधूरा छोड़ देने के कारण यह ब्रिज शहरवासियों के लिए किसी लाभ के बजाय परेशानी का कारण बन चुका है. स्थानीय लोग इसे 'दाद-खाज' की तरह लाइलाज समस्या बताने लगे हैं.

शहर के यातायात को सुचारू बनाने के लिए बनाए गए अंडर ब्रिज की हालत भी दयनीय है. बरसात के मौसम में यहां 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता है. नतीजा यह होता है कि छोटे वाहन बीच पानी में फंस जाते हैं और लोगों को घंटों तक परेशान होना पड़ता है. कई बार तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां क्रेन की मदद से निकलवानी पड़ती है.

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ने इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रखा है. विधायक निर्दलीय होने के कारण राज्य सरकार से सीधी पकड़ नहीं बना पा रहे, वहीं सांसद का विपक्षी दल से होना भी बाड़मेर के लिए राजनीतिक संकट का कारण साबित हुआ है. नतीजा यह है कि जिले की अहम समस्याएं न विधायक के एजेंडे में हैं, न सांसद के.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

निकाय प्रशासन और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. शहरवासियों का कहना है कि समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है. हर बार शिकायत करने के बावजूद समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते. यही वजह है कि शहर की जनता आज कंफ्यूज है कि आखिर अपनी समस्याएं सुनाने जाए तो किसके पास जाए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अधूरा ओवरब्रिज और डूबता अंडरब्रिज केवल यातायात की समस्या नहीं हैं बल्कि यह शहर के विकास के ठप पड़ जाने का प्रतीक है. अगर समय रहते सरकार ने ठोस पहल नहीं की तो आने वाले वर्षों में बाड़मेर की स्थिति और भी खराब हो सकती है.

फिलहाल, हालात यह है कि बाड़मेर का आम नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में इन समस्याओं का दंश झेलने को मजबूर है. सवाल यह है कि क्या कभी यह ओवरब्रिज पूरा होगा और अंडरब्रिज से पानी निकलने का स्थायी समाधान निकलेगा या बाड़मेर वासियों को आने वाले वर्षों तक इसी लावारिस हालत का सामना करना पड़ेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news