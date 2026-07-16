/थार की रेत पर विकास की नई इबारत! 16.18 करोड़ से नए अवतार में चमका बाड़मेर रेलवे स्टेशन

Jodhpur News: थार की तपती रेत ने सदियों से वीरता की कहानियां संजोई हैं. यही धरती लोकसंस्कृति की रंगत, रणबांकुरों के शौर्य और अडिग राष्ट्रभक्ति की साक्षी रही है. आज उसी मरुधरा की पहचान में विकास का एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है. वर्षों तक यात्रियों की खामोश मेजबानी करने वाला बाड़मेर रेलवे स्टेशन अब नए कलेवर में सीमांत भारत की बदलती तस्वीर और विकसित भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर खड़ा है.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 16.18 करोड़ रुपये की लागत से हुए कायाकल्प ने स्टेशन की सूरत ही नहीं, उसकी पहचान भी बदल दी है. अब यह केवल रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं, बल्कि थार की संस्कृति, सीमांत भारत के स्वाभिमान और आधुनिक भारत की विकास यात्रा का भव्य स्वागत द्वार है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी भी शहर का रेलवे स्टेशन उस शहर का पहला परिचय होता है. बाड़मेर पहुंचने वाला यात्री अब प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा का अनुभव करता है. स्टेशन भवन का नया स्वरूप स्थानीय राजस्थानी स्थापत्य शैली से प्रेरित है. इसकी बनावट में थार की मिट्टी की सोंधी खुशबू,पारंपरिक वास्तुकला की गरिमा और आधुनिक इंजीनियरिंग का संतुलित मेल दिखाई देता है.

अज्रक प्रिंट, लोककला, रंग-बिरंगी वेशभूषा,कशीदाकारी और मरुधरा की सांस्कृतिक पहचान स्टेशन के वातावरण में सहज ही महसूस होती है. यह केवल यात्रियों का ठहराव नहीं, बल्कि बाड़मेर की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत परिचय है.

जहां विकास भी है और वीरता भी

बाड़मेर रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी विशेषता इसका सीमांत महत्व है. अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित यह स्टेशन दशकों से पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा बना हुआ है. शांति के समय यह लाखों यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है, तो आवश्यकता पड़ने पर सेना और सीमा सुरक्षा बलों की आवाजाही तथा रक्षा सामग्री के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सीमांत भारत की सुरक्षा और विकास, दोनों की धड़कन इस स्टेशन से जुड़ी हुई है. इसलिए यह स्टेशन केवल परिवहन का केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और सीमांत भारत के अडिग संकल्प का भी प्रतीक है.

विश्वस्तरीय सुविधाओं से बदला सफर का अनुभव

पुनर्विकास के दौरान यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. स्टेशन पर विशाल एवं आरामदायक प्रतीक्षालय, विस्तारित प्लेटफॉर्म शेल्टर, ऊर्जा दक्ष एलईडी प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल सूचना बोर्ड,आधुनिक साइनेज, सीसीटीवी निगरानी, निःशुल्क वाई-फाई, बेहतर पार्किंग और स्वच्छ परिसर जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. दिव्यांगजनों के लिए टैक्टाइल पाथवे, रैंप और लिफ्ट जैसी व्यवस्थाएं स्टेशन को अधिक समावेशी बनाती हैं, जिससे हर यात्री सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव कर सके.

रेलवे स्टेशन से आगे, विकास का नया केंद्र

बाड़मेर आज ऊर्जा, खनिज, पेट्रोलियम, हस्तशिल्प और पर्यटन की नई संभावनाओं का केंद्र बन रहा है. आधुनिक रेलवे स्टेशन इन संभावनाओं को नई गति देगा. बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ व्यापार, पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. आने वाले वर्षों में यह स्टेशन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की नई धुरी बन सकता है.

अमृत भारत स्टेशन योजना की नई सोच

भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य केवल स्टेशनों का नवीनीकरण नहीं, बल्कि उन्हें शहर की सांस्कृतिक पहचान, आधुनिक सुविधाओं और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है. बाड़मेर रेलवे स्टेशन इस सोच का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है.

रेत पर उकेरी विकास की नई इबारत

आज बाड़मेर रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों का पड़ाव नहीं है. यह उस बदलते भारत की तस्वीर है,जहां सीमांत क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यहां थार की संस्कृति की महक है, सीमा की सुरक्षा का गौरव है और आधुनिक भारत की प्रगति की चमक भी.

जब कोई रेलगाड़ी बाड़मेर स्टेशन पर रुकेगी, तो यात्री केवल एक स्टेशन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि उस धरती पर कदम रखेंगे जहां रेत इतिहास लिखती है, हवाएं शौर्य के गीत गाती हैं और विकास की रेल भविष्य की ओर निरंतर बढ़ती रहती है. पश्चिमी राजस्थान के सीमांत बाड़मेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य पूरा करवा लिया गया है तथा जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा. पुनर्विकसित स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं यात्रियों को सुखद अहसास कराएंगी.