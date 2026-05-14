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जोधपुर में भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का भव्य अनावरण, राजनाथ सिंह और CM भजनलाल रहेंगे मौजूद

Jodhpur News: जोधपुर में आज पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का भव्य अनावरण होगा. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM भजनलाल शर्मा शामिल होंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 14, 2026, 11:23 AM|Updated: May 14, 2026, 11:23 AM
जोधपुर में भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का भव्य अनावरण, राजनाथ सिंह और CM भजनलाल रहेंगे मौजूद
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का आज जोधपुर में भव्य अनावरण किया जाएगा. इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे. आयोजन को लेकर पश्चिमी राजस्थान में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारियां लगातार चल रही हैं.

यह आयोजन केवल एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जनसेवा, सुशासन और राजनीतिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी. अपने सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और जनहित से जुड़े फैसलों के कारण वे आज भी लोगों के बीच बेहद सम्मान के साथ याद किए जाते हैं.

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सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदव राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि शामिल होंगे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. आयोजकों ने लोगों और कार्यकर्ताओं से दोपहर डेढ़ बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की अपील की है.

जानकारी के अनुसार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब ढाई बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. इसके बाद भैरों सिंह शेखावत की आदमकद प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया जाएगा.

भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर टेंट, कूलिंग सिस्टम, पेयजल और बैठने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत रहे भैरों सिंह शेखावत

कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है. शहर विधायक अतुल भंसाली ने भी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत भाजपा के मजबूत स्तंभ और सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत रहे हैं. लंबे समय से यह भावना थी कि जोधपुर के प्रमुख चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित हो. अब 14 मई को यह सपना साकार होने जा रहा है.

उन्होंने बताया कि लोगों के मन में भैरों सिंह शेखावत के प्रति गहरी श्रद्धा है, इसलिए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं जेडीए के तत्वावधान में की गई हैं. आयोजकों का मानना है कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को जनसेवा और सुशासन की प्रेरणा देती रहेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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