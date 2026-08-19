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Explainer: भंवरी देवी हत्याकांड में क्यों बढ़ रहा आक्रोश, क्या है ये मामला? दोनों बेटियां अस्पताल से डिस्चार्ज, लेकिन 22 दिन बाद भी परिवार को इंसाफ का इंतजार!

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Explainer: फलोदी के लोहावट क्षेत्र के जंभेश्वर नगर में 27 जुलाई 2026 की रात भंवरी देवी विश्नोई की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी. घटना में उनकी दो बेटियां भी घायल हुई थीं. दोनों बेटियां अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन 22 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई है और तीन दिन में पहली प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और आरोपी तक पुलिस कब पहुंचेगी?

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 19, 2026, 12:42 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 12:42 PM IST
Explainer: भंवरी देवी हत्याकांड में क्यों बढ़ रहा आक्रोश, क्या है ये मामला? दोनों बेटियां अस्पताल से डिस्चार्ज, लेकिन 22 दिन बाद भी परिवार को इंसाफ का इंतजार!
Image Credit: Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case: राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट थाना क्षेत्र का जंभेश्वर नगर पिछले कई दिनों से एक सनसनीखेज हत्या के मामले को लेकर चर्चा में है. यहां 27 जुलाई 2026 की देर रात भंवरी देवी विश्नोई की हत्या कर दी गई थी. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एक नकाबपोश हमलावर ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया. इस हमले में भंवरी देवी की मौत हो गई, जबकि उनकी दो बेटियां भी घायल हुईं.

घटना के बाद से ही इस मामले को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी है. लोगों की सबसे बड़ी मांग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और मामले का खुलासा है. अब घटना को 22 दिन हो चुके हैं और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है.

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उस रात आखिर हुआ क्या था?
मिली जानकारी के अनुसार, भंवरी देवी अपनी बेटियों के साथ घर पर थीं. देर रात नकाब पहने एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला किया. हमले में भंवरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनकी दोनों बेटियां भी घायल हुईं.

घायल बच्चियों ने किसी तरह वहां से निकलकर परिवार के दूसरे सदस्यों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने भंवरी देवी को मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही लोहावट पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की गई.


दोनों बेटियों की हालत अब कैसी है?
इस घटना में भंवरी देवी की दोनों बेटियां भी घायल हुई थीं. एक बच्ची को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई थी, जबकि दूसरी का इलाज लोहावट में हुआ.


अब दोनों बेटियां अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं. यानी परिवार के लिए इलाज का एक बड़ा चरण पूरा हो गया है, लेकिन हत्या की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है.


परिवार और प्रदर्शनकारियों की चिंता अब इस बात को लेकर है कि आखिर हमलावर कौन था और इतनी गंभीर घटना को अंजाम देने के बाद वह अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे है.

22 दिन से क्यों जारी है विरोध?
हत्या के बाद से ही लोहावट में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. शुरुआत में अस्पताल के बाहर धरना दिया गया. इसके बाद लोहावट थाने के सामने भी प्रदर्शन और अनशन का दौर चला.


प्रदर्शन में मृतका के परिवार के साथ विश्नोई समाज और सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए. बाजार बंद रखने और रैलियां निकालने जैसे विरोध के तरीके भी अपनाए गए.


पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई के नेतृत्व में भी धरना और अनशन किया गया. बाद में उन्होंने भंवरी देवी की बच्ची के अनुरोध पर अपना आमरण अनशन खत्म किया, लेकिन धरना जारी रखने की बात कही.


कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा मामला
मामला अब सिर्फ लोहावट तक सीमित नहीं रहा. बड़ी संख्या में लोगों ने फलोदी में रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.


प्रदर्शन में फलोदी के अलावा आसपास के जिलों से भी लोगों के पहुंचने की जानकारी सामने आई. भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए और कुछ मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया गया. इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा एक ही रहा. भंवरी देवी के हत्यारे की गिरफ्तारी और मामले का जल्द खुलासा.


धरने के दौरान भी सामने आईं घटनाएं
मामले को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान भी कुछ घटनाएं सामने आईं. धरना स्थल पर एक युवक के चाकू लेकर पहुंचने से अफरातफरी मच गई. लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने उससे पूछताछ की.


इसके अलावा धरने का समर्थन करने पहुंचे रऊफ खान पर भी चाकू से हमला किए जाने की जानकारी सामने आई. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था. इन घटनाओं ने पहले से संवेदनशील माहौल को और गंभीर बना दिया.


पुलिस ने बनाई SIT, अब जांच किस दिशा में?
लगातार बढ़ते दबाव के बीच मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया. इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है.


SIT का मतलब है Special Investigation Team यानी विशेष जांच दल. ऐसे मामलों में एक अलग टीम बनाकर जांच को एक जगह केंद्रित किया जाता है, ताकि अलग-अलग पहलुओं को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा सके.


मामले में SIT को तीन दिन के भीतर पहली प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. जांच टीम जंभेश्वर नगर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है और मृतका के परिवार से भी पूछताछ की गई है.


SIT के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती हमलावर की पहचान और उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाना है. घटना रात में हुई और शुरुआती जानकारी में हमलावर के नकाब में होने की बात सामने आई है. ऐसे में पुलिस को घटनास्थल से मिले साक्ष्य, फोरेंसिक जांच, संभावित गवाहों, घटनाक्रम और अन्य जांच बिंदुओं को जोड़ना होगा. हालांकि जांच की वास्तविक दिशा और पुलिस के पास मौजूद सबूतों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पुलिस किस व्यक्ति को संदिग्ध मान रही है या गिरफ्तारी कब होगी.


22 दिन बाद सबसे बड़ा सवाल क्या?
भंवरी देवी हत्याकांड में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22 दिन बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है?


परिवार को अपनी बेटी और मां को खोने का दर्द है. दोनों घायल बच्चियां अब अस्पताल से घर लौट चुकी हैं, लेकिन उनके सामने उस रात की घटना की यादें भी हैं. दूसरी तरफ, लगातार प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जांच जल्द पूरी हो और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए.


SIT के गठन के बाद लोगों की उम्मीदें अब जांच के नतीजे पर टिकी हैं. तीन दिन में पहली प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश के बीच आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि जांच टीम किस दिशा में आगे बढ़ी है और क्या पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच पाती है.


फिलहाल इतना साफ है कि 27 जुलाई की रात हुई इस हत्या ने लोहावट और आसपास के इलाके में गहरा असर डाला है. 22 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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