/Rajasthan Crime: भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं, लोहावट में बाजार बंद कर सड़कों पर उतरा सर्व समाज

Rajasthan Crime News: राजस्थान के फलोदी जिले में भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. लोहावट थाना क्षेत्र के जंभेश्वर नगर में महिला की हत्या और दो बच्चियों के घायल होने की घटना को करीब दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मामले का खुलासा नहीं होने से सर्व समाज में नाराजगी है. इसी के विरोध में सोमवार को लोहावट में बाजार बंद रखा गया. मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लोहावट थाने के सामने चल रहा धरना भी पांचवें दिन जारी रहा. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ अलग-अलग समाजों के लोग पहुंचे. आंदोलन में महिलाओं की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही.

बाजार बंद कर जताया विरोध

भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने के विरोध में सोमवार को लोहावट कस्बे में बंद का आह्वान किया गया. बंद के दौरान बाजार की अधिकांश दुकानें बंद रहीं. सड़क और बाजार क्षेत्र में आंदोलन का असर साफ दिखाई दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को दो सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक ऐसा कोई ठोस खुलासा सामने नहीं आया है, जिससे पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों को संतोष हो सके. लोगों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.

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पांचवें दिन भी जारी रहा धरना

लोहावट थाने के बाहर पिछले पांच दिनों से धरना चल रहा है. सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे. दर्जनों लोग अनशन पर बैठे हैं. वहीं महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली. धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक भंवरी देवी हत्याकांड का पूरा सच सामने नहीं आता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और घटना के पीछे शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो.

सामाजिक संगठनों ने दिया आंदोलन को समर्थन

सोमवार को अलग-अलग सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया. इस दौरान भंवरी देवी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई. लोगों ने कहा कि ऐसी घटना के बाद लंबे समय तक मामले का अनसुलझा रहना चिंता का विषय है. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से मामले की जांच में तेजी लाने की अपील की. धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने एकजुट होकर कहा कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन को जारी रखा जाएगा.

थाने के बाहर पुलिस बल तैनात

लोहावट में बंद और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है. लोहावट थाने के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन की ओर से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है. बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. वहीं प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है.

दो सप्ताह बाद भी लोगों को कार्रवाई का इंतजार

भंवरी देवी की हत्या और दो बच्चियों के घायल होने की घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया था. घटना के बाद से ही क्षेत्र में आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की मांग उठ रही है. अब करीब दो सप्ताह बीतने के बाद भी लोगों को पुलिस की जांच के नतीजे का इंतजार है. इसी वजह से आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. सोमवार को बाजार बंद और थाने के सामने पांचवें दिन जारी धरना इसी बढ़ते आक्रोश का संकेत है.

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