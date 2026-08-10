Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /Rajasthan Crime: भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं, लोहावट में बाजार बंद कर सड़कों पर उतरा सर्व समाज

Rajasthan Crime: भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं, लोहावट में बाजार बंद कर सड़कों पर उतरा सर्व समाज

Bhanwari Devi Murder Case: फलोदी के लोहावट में भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड का दो सप्ताह बाद भी खुलासा नहीं होने से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को लोहावट बाजार बंद रहा. वहीं थाने के सामने चल रहा धरना पांचवें दिन भी जारी रहा. बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और विभिन्न समाजों के लोग धरने में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 10, 2026, 11:45 AM IST | Updated:Aug 10, 2026, 11:45 AM IST
Rajasthan Crime: भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं, लोहावट में बाजार बंद कर सड़कों पर उतरा सर्व समाज
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजस्थान के फलोदी जिले में भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. लोहावट थाना क्षेत्र के जंभेश्वर नगर में महिला की हत्या और दो बच्चियों के घायल होने की घटना को करीब दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मामले का खुलासा नहीं होने से सर्व समाज में नाराजगी है. इसी के विरोध में सोमवार को लोहावट में बाजार बंद रखा गया. मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लोहावट थाने के सामने चल रहा धरना भी पांचवें दिन जारी रहा. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ अलग-अलग समाजों के लोग पहुंचे. आंदोलन में महिलाओं की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही.

बाजार बंद कर जताया विरोध
भंवरी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने के विरोध में सोमवार को लोहावट कस्बे में बंद का आह्वान किया गया. बंद के दौरान बाजार की अधिकांश दुकानें बंद रहीं. सड़क और बाजार क्षेत्र में आंदोलन का असर साफ दिखाई दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को दो सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक ऐसा कोई ठोस खुलासा सामने नहीं आया है, जिससे पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों को संतोष हो सके. लोगों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

पांचवें दिन भी जारी रहा धरना
लोहावट थाने के बाहर पिछले पांच दिनों से धरना चल रहा है. सोमवार को भी बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे. दर्जनों लोग अनशन पर बैठे हैं. वहीं महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली. धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक भंवरी देवी हत्याकांड का पूरा सच सामने नहीं आता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और घटना के पीछे शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो.

सामाजिक संगठनों ने दिया आंदोलन को समर्थन
सोमवार को अलग-अलग सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया. इस दौरान भंवरी देवी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई. लोगों ने कहा कि ऐसी घटना के बाद लंबे समय तक मामले का अनसुलझा रहना चिंता का विषय है. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से मामले की जांच में तेजी लाने की अपील की. धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने एकजुट होकर कहा कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन को जारी रखा जाएगा.

थाने के बाहर पुलिस बल तैनात
लोहावट में बंद और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है. लोहावट थाने के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन की ओर से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है. बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. वहीं प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है.

दो सप्ताह बाद भी लोगों को कार्रवाई का इंतजार
भंवरी देवी की हत्या और दो बच्चियों के घायल होने की घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया था. घटना के बाद से ही क्षेत्र में आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की मांग उठ रही है. अब करीब दो सप्ताह बीतने के बाद भी लोगों को पुलिस की जांच के नतीजे का इंतजार है. इसी वजह से आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. सोमवार को बाजार बंद और थाने के सामने पांचवें दिन जारी धरना इसी बढ़ते आक्रोश का संकेत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

9 साल के बच्चे को 50 मीटर दूर तक घसीट ले गई टक्कर! नीमकाथाना में हादसे से मचा हड़कंप

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा का वो बेटा, जो आसमान में आखिरी सांस तक लड़ता रहा... अजय आहूजा की कहानी पढ़कर नम हो जाएंगी आपकी आंखें
2
3
4
5