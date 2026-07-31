/आदर्श क्रेडिट घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

Rajasthan High Court: आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के कथित हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता और लाखों निवेशकों के हितों को देखते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (रिटायर्ड) जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया है. यह समिति परिसमापन (लिक्विडेशन) की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को उनकी जमा राशि जल्द से जल्द वापस मिल सके.



20 लाख निवेशकों की जमा पूंजी दांव पर

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सुनवाई के दौरान निवेशकों की ओर से अदालत को बताया गया कि आदर्श क्रेडिट सोसायटी और उसके प्रबंधन ने कथित तौर पर शेल कंपनियों के जरिए निवेशकों की जमा राशि का गलत इस्तेमाल किया. निवेशकों का दावा है कि सोसायटी में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का मूल निवेश किया गया था, जबकि ब्याज सहित कुल दावा अब करीब 25 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. अदालत ने माना कि यह मामला बड़े पैमाने पर कथित व्हाइट कॉलर अपराध से जुड़ा है और इससे लाखों परिवार प्रभावित हुए हैं.



हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में ऊंची ब्याज दरों का लालच देकर लोगों से निवेश कराया गया. इसके बाद बिचौलियों को भारी कमीशन देने और शेल कंपनियों के माध्यम से धन को रियल एस्टेट समेत अन्य क्षेत्रों में लगाने के आरोप सामने आए हैं. कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर प्रभावित निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था जरूरी है.



लिक्विडेटर ने बताई सबसे बड़ी चुनौती

ऑफिशियल लिक्विडेटर एच.एस. पटेल ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों को अब तक कोई भुगतान नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि सीमित स्टाफ, संसाधनों की कमी, विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई और अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों के कारण परिसमापन प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है. कई संपत्तियां कुर्क हैं, जिनकी नीलामी भी कानूनी अड़चनों के चलते पूरी नहीं हो पा रही है.



2000 करोड़ की संपत्तियां अटैच, बाजार मूल्य 5000 करोड़

अदालत को बताया गया कि लगभग 2000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर फिलहाल प्रोविजनल अटैचमेंट है, जबकि उनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 5000 करोड़ रुपये बताया गया है. यदि कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है तो इन संपत्तियों की बिक्री के जरिए निवेशकों को भुगतान का रास्ता खुल सकता है.



गरीब, पेंशनर्स और बुजुर्ग निवेशकों का भी रखा गया ध्यान

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में गरीब परिवार, पेंशनर्स और ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवनभर की बचत या रिटायरमेंट का पैसा सोसायटी में जमा किया था. कई निवेशकों को इलाज, बच्चों की शादी और रोजमर्रा के खर्चों के लिए तत्काल धन की आवश्यकता है. ऐसे में मामले का जल्द समाधान बेहद जरूरी है.



विश्वविद्यालय और जांच एजेंसियां भी करेंगी सहयोग

अदालत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से समिति को कानूनी और शोध संबंधी सहयोग देने को कहा है. साथ ही समिति जरूरत पड़ने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता और अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकेगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED), पुलिस और एसआईटी समेत संबंधित एजेंसियों से भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा. केंद्र सरकार को समिति के लिए कार्यालय, लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.



5 अगस्त को होगी पहली बैठक

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ऑफिशियल लिक्विडेटर 5 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इसी दिन समिति की पहली बैठक भी होगी. अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में पहले दिए गए सभी अंतरिम आदेश समाप्त माने जाएंगे. समिति के अध्यक्ष को पहली बैठक के लिए पांच लाख रुपये मानदेय और अन्य खर्च ऑफिशियल लिक्विडेटर की ओर से दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है, यदि इससे पहले कोई नया आवेदन दाखिल नहीं किया जाता.



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