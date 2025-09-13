Zee Rajasthan
Bikaner News: बीकानेर में चोरों का आतंक, भीनासर-गंगाशहर में रातभर दहशत

Bikaner News: बीकानेर के भीनासर-गंगाशहर में चोरों का कहर! रात 2 बजे खाली मकान में घुसे चोर, लाखों का माल लूटने की कोशिश, लेकिन सतर्क पड़ोसी की चालाकी से भागे. इलाके में दहशत, नींद हराम! पुलिस जांच में जुटी.

Bikaner News: बीकानेर में चोरों का आतंक, भीनासर-गंगाशहर में रातभर दहशत

Bikaner News: बीकानेर शहर के भीनासर और गंगाशहर इलाकों में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. कल रात्रि हुई एक चोरी की घटना ने एक बार फिर स्थानीय निवासियों को दहशत में डाल दिया. भीनासर क्षेत्र में एक खाली पड़े मकान में घुसपैठ करने वाले चोरों ने घर के अंदर घुसकर सामान लूटने का प्रयास किया, लेकिन एक सतर्क पड़ोसी की त्वरित कार्रवाई ने उनकी साजिश को विफल कर दिया.

रात के समय पड़ोसी के घर आहट

रात के करीब 2 बजे, पड़ोसी को घर के अंदर से असामान्य आहट सुनाई दी. उन्होंने तुरंत जाकर देखा तो चोर पीछे के सूने रास्ते से भाग निकलने में सफल हो गए. अगर पड़ोसी की सतर्कता न होती, तो शायद लाखों का माल लूट लिया जाता. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग रातों की नींद हराम कर रहे हैं.

चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, बाइक लिफ्टिंग
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. पिछले कुछ महीनों में भीनासर और गंगाशहर में चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, बाइक लिफ्टिंग और घरों में चोरी जैसी कई वारदातें हो चुकी हैं. एक बुजुर्ग निवासी श्रीमती कमला देवी ने बताया, "रात को दरवाजा बंद करके सोते हैं, लेकिन चोरों का डर लगा रहता है.

सीसीटीवी कैमरे भी ठीक से काम नहीं करते

महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं." एक अन्य निवासी राजू खान ने कहा, "पुलिस की गश्त नाममात्र की है. सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है और सीसीटीवी कैमरे भी ठीक से काम नहीं करते." लोगों का आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था की ढील के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं. वे खुलेआम रातों में घूमते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता ओमप्रकाश शर्मा ने चेतावनी दी, "अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो हालात और बिगड़ जाएंगे. हमें रात्रि गश्त और सामुदायिक वॉच की जरूरत है."


सूचना मिलते ही बीकानेर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. एसएचओ रामस्वरूप के नेतृत्व में जांच शुरू हो गई. पुलिस ने घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट्स, जूतों के निशान और अन्य साक्ष्य एकत्र किए. आसपास के दुकानों और घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जबकि संदिग्ध व्यक्तियों के बयान दर्ज हो रहे हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "हमने विशेष जांच टीम गठित की है. 24 घंटों में आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी देंगे. क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है." पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें.


पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल बीकानेर में चोरी की घटनाएं 25 प्रतिशत बढ़ी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर लाइटिंग, अधिक पुलिस पेट्रोलिंग और जन जागरूकता से अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है. स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाएगा, जिसमें नए सीसीटीवी कैमरे लगाना और रात्रि चौकीदार नियुक्त करना शामिल है. लेकिन निवासियों का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है. उम्मीद है कि जल्द ही चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और इलाके में शांति लौटेगी. यह घटना पूरे शहर के लिए चेतावनी है कि अपराध के खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

