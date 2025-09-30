Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

उम्मेद भवन से सरदारपुरा तक बाइक रैली, हेड इंजरी फाउंडेशन ने बढ़ाया हेलमेट का महत्व

Jodhpur News: इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन, जोधपुर नाइट्स क्लब व मांजी श्री चौहान जी साहिबा रिलिजियस ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में उम्मेद भवन पैलेस से सरदारपुरा तीसरी बी रोड तक मोटरबाइक रैली का आयोजन किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Sep 30, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां सूरज डलने के बाद जाना है मना?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां सूरज डलने के बाद जाना है मना?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर है 'पहाड़ों की नगरी', क्यों है यह इतना खास?
9 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर है 'पहाड़ों की नगरी', क्यों है यह इतना खास?

मुगल साम्राज्य का वो राजा, जिसका ज्वाला मां से तोड़ा था घमंड!
6 Photos
mughal

मुगल साम्राज्य का वो राजा, जिसका ज्वाला मां से तोड़ा था घमंड!

भीड़भाड़ से दूर, नेचर के बीच एक शानदार वीकेंड... राजस्थान कि ये मनमोहक जगह जीत लेगी दिल!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

भीड़भाड़ से दूर, नेचर के बीच एक शानदार वीकेंड... राजस्थान कि ये मनमोहक जगह जीत लेगी दिल!

उम्मेद भवन से सरदारपुरा तक बाइक रैली, हेड इंजरी फाउंडेशन ने बढ़ाया हेलमेट का महत्व

Jodhpur News: इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन, जोधपुर नाइट्स क्लब व मांजी श्री चौहान जी साहिबा रिलिजियस ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में युवराज शिवराज सिंह जी के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर उम्मेद भवन पैलेस से सरदारपुरा तीसरी बी रोड तक मोटरबाइक रैली का आयोजन किया गया. इस रैली को युवराज शिवराज सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस से झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान पूर्व महाराज गज सिंह भी मौजूद रहे.

उम्मेद भवन पैलेस से बाइक रैली रातानाडा सर्किल, पांच बत्ती सर्कल संवित सर्कल, जेडीए सर्किल, खतरनाक पुलिया, सी रोड सरदारपुरा महावीर कॉम्प्लेक्स, टाइटन वर्ल्ड होकर इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन द्वारा संचालित युवराज शिवराज सिंह न्यूरो रिहैब सेंटर सरदारपुरा तीसरी बी रोड पर जा कर समाप्त हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूर्व महाराजा गज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज युवराज शिवराज सिंह का 50वां जन्मदिन है, उन्हें बधाई देते हैं इनको जो चोट आई थी उसके बाद हमने हेड इंजरी फाउंडेशन चालू किया था. हेड इंजरी फाउंडेशन में अच्छा काम हो रहा है. सबसे बड़ा काम यह है कि लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है.

लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी है और हम इसे ही प्रमोट कर रहे हैं और इसी के लिए आज इस रैली का आयोजन किया गया है. हमारे हेड इंजरी फाउंडेशन ने 40000 हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आगे भी हेलमेट वितरण करते रहेंगे. आज के अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है. इस कार्यक्रम में कालीका टीम ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. कालिका टीम की यूनिट भी बाइक रैली में शामिल हुई और हेलमेट पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news