Zee Rajasthan
केंद्रीय बजट 2026-27 पर BJP का बड़ा दावा, सतीश पूनिया बोले- भविष्य की नींव रखेगा ये बजट

Jodhpur News: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किए जाने के बाद जोधपुर के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट को विकासोन्मुखी, संतुलित और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने वाला बताते हुए इसकी खुलकर सराहना की. इस अवसर पर देहात और शहर भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 10:48 AM IST | Updated: Feb 03, 2026, 10:48 AM IST

Jodhpur News: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आमतौर पर बजट को लेकर लोगों की अलग-अलग धारणाएं होती हैं, लेकिन केंद्रीय बजट 2026-27 पूरी तरह विकास को समर्पित है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक महिला घर की जिम्मेदारी संभालती है, उसी तरह देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट पेश किया है. पूनिया ने कहा कि इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और भविष्य की आर्थिक तस्वीर को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है.

उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार सृजन, मेडिकल हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि गर्ल्स सिक्योरिटी के तहत किए गए प्रावधानों का लाभ राजस्थान को भी मिलेगा और राज्य के 41 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे.

सरकार ने बजट बनाते समय हर वर्ग का ध्यान रखा

केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि केंद्रीय बजट से राजस्थान में बुनियादी ढांचे, टेक्सटाइल, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने बजट को देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला बताते हुए कहा कि इसमें क्षमता निर्माण और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. पटेल ने कहा कि सरकार ने बजट बनाते समय हर वर्ग का ध्यान रखा है.


उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. रोजगार बढ़ाने को लेकर बजट को विशेष रूप से तैयार किया गया है. पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पेश किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि एक नारी शक्ति द्वारा केंद्र का बजट पेश किए जाने के बाद अब दूसरी नारी शक्ति के रूप में 11 फरवरी को प्रदेश का बजट उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.

