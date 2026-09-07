/जोधपुर में CM भजनलाल शर्मा का रोड शो, बोले- ट्रिपल इंजन सरकार से तेज होगा विकास

Jodhpur Roadshow: जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार शाम कुछ घंटे के प्रवास पर पहुंचे. बीकानेर से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जालोरी गेट चौराहे पहुंचे. यहां से उनका रोड शो शुरू हुआ, जो शहर के भीतरी इलाकों से होते हुए घंटाघर पहुंचा. जालोरी गेट, फतेहपुरिया बाग, सराफा बाजार और त्रिपोलिया बाजार सहित प्रमुख मार्गों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की भीड़ नजर आई. जगह-जगह मुख्यमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे भी लगाए.



खुले रथ में नजर आए भाजपा के दिग्गज

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मुख्यमंत्री के साथ खुले रथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर जिला भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और संगठन प्रभारी भूपेंद्र सैनी मौजूद रहे. रोड शो के बाद घंटाघर पर कार्यक्रम विशाल जनसभा में बदल गया. यहां मुख्यमंत्री ने आमजन और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.



बोले- जोधपुर की एक-एक गली से परिचित हूं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे जोधपुर की एक-एक गली और वार्ड को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले नगर निगम चुनाव में उन्होंने जोधपुर के प्रभारी के रूप में काम किया था. उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियां बताने और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की.



पेपर लीक को लेकर गहलोत पर निशाना

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक माफिया सक्रिय थे और सरकार के मंत्री व अधिकारी तक जेल गए. उन्होंने कहा कि पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ. भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में करीब 450 परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.



ट्रिपल इंजन सरकार के लिए मांगा समर्थन

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार के बाद अब जोधपुर में भी भाजपा की सरकार बनना जरूरी है. उनके मुताबिक केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा की सरकार होने से शहर के विकास को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य विकसित राजस्थान के साथ विकसित जोधपुर बनाना है. मुख्यमंत्री ने जनता से नगर निगम में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए पार्टी को आशीर्वाद देने की अपील की.



CM बोले- जनता के समर्थन से बनेगा भाजपा का बोर्ड

रोड शो के बाद जी राजस्थान से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है. उन्होंने रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह को भाजपा के पक्ष में माहौल बताया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नगर निगम चुनाव के बाद जोधपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और शहर के विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि बंसी वाले की कृपा और जनता के आशीर्वाद से जोधपुर में भाजपा का बोर्ड बनना तय है.

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