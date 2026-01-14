बहन पर टिप्पणी का विरोध करना भाई को पड़ा भारी, छात्रों ने मिलकर फोड़ा सिर

Jodhpur School Violence: जोधपुर शहर के ओलंपिक इलाके में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प ने शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Trending Photos
Jodhpur School Violence: राजस्थान के जोधपुर शहर के ओलंपिक इलाके में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प ने शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बहन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करना एक छात्र को भारी पड़ गया.
आरोप है कि तीन छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर क्लासरूम के अंदर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कक्षा खून से सन गई और स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घटना में हेमेंद्र मेघवाल नामक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया.
हमलावरों ने उसके सिर पर जोरदार वार किए, जिससे उसे गहरी चोट आई. घायल छात्र के सिर में 9 टांके लगाने पड़े. घटना के तुरंत बाद उसके सहपाठी दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया. फिलहाल घायल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना कल की बताई जा रही है.
मामले की सूचना मिलने पर सरदारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही पुलिस तीनों आरोपियों की उम्र से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.
बुधवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी छवी शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए. इस दौरान पीड़ित परिवार भी मौके पर मौजूद रहा. पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि घटना के समय उसे बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया. यहां तक कि स्कूल प्रशासन की ओर से भी कोई सहयोग नहीं मिला.
उसका कहना है कि दोस्तों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया, जबकि स्कूल की भूमिका पूरी तरह सवालों के घेरे में है. सरकारी स्कूल परिसर में हुई इस हिंसक घटना ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!