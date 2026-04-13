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जोधपुर और जयपुर में फिर बम की धमकी, दोनों शहरों की अदालतों में हाई अलर्ट

Jaipur Session Court Bomb Threat: जोधपुर और जयपुर में एक बार फिर अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जोधपुर की महानगर जिला अदालत को बुधवार दोपहर 1:15 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कोर्ट परिसर पहुंचकर सघन तलाशी शुरू कर दी. एहतियात के तौर पर सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 13, 2026, 10:43 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 10:43 AM IST

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जोधपुर और जयपुर में फिर बम की धमकी, दोनों शहरों की अदालतों में हाई अलर्ट

Rajasthan Bomb Threat: जोधपुर की महानगर जिला अदालत को बुधवार दोपहर फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दोपहर 1:15 बजे ट्रायल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल के बाद पूरे जोधपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. पुलिस की टीम तुरंत महानगर जिला अदालत पहुंची और अदालत परिसर की तलाशी शुरू कर दी गई. एहतियात के तौर पर सभी अधिवक्ताओं और लोगों को कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया गया. जोधपुर पुलिस सभी अदालतों में सघन तलाशी अभियान चला रही है.

इसी बीच जयपुर में भी सेशन कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जयपुर सेशन कोर्ट के ऑफिशियल ई-मेल पर धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. धमकी मिलते ही पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे इलाके की सघन तलाशी ली गई. हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला है.

दोनों शहरों की अदालतों में बम की धमकी मिलने से न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है. जोधपुर और जयपुर दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमकी की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही हैं. अभी तक किसी भी धमकी को लेकर किसी संगठन या व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

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अदालत परिसरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और दोनों शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस का कहना है कि धमकी की पूरी जांच की जा रही है और लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की गई है.

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