राजस्थान की न्यायपालिका पर खतरा! जयपुर-जोधपुर हाईकोर्ट और अजमेर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के झालामंड परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया. कोर्ट खाली कराकर सुनवाई रोकी गई और सघन तलाशी शुरू हुई. इसी तरह अजमेर जिला सेशन कोर्ट को भी धमकी मिली, जहां सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Feb 06, 2026, 01:42 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 01:42 PM IST

Bomb Threats To Courts In Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर स्थित झालामंड परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया. धमकी की सूचना मिलते ही रजिस्ट्रार प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया. सुरक्षा के मद्देनज़र न्यायालय की सभी गतिविधियां रोक दी गईं और परिसर को सील कर गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

सूत्रों के अनुसार रजिस्ट्रार प्रशासन को एक ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें जोधपुर और जयपुर, दोनों हाईकोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. उस समय न्यायालयों में नियमित सुनवाई चल रही थी. जैसे ही रजिस्ट्रार प्रशासन ने इस गंभीर सूचना से न्यायाधीशों को अवगत कराया, सभी न्यायाधीश तत्काल कोर्ट रूम से उठकर अपने-अपने चेंबर में चले गए और बाद में एकत्र होकर स्थिति की समीक्षा की.

इसके बाद अधिवक्ताओं, वादकारियों और कोर्ट स्टाफ को तत्काल प्रभाव से कोर्ट परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए. कुछ ही देर में पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता (BDS), डॉग स्क्वायड, सिविल डिफेंस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. पूरे परिसर को घेराबंदी कर चप्पा-चप्पा खंगाला जा रहा है.

सुरक्षा एजेंसियां हाईकोर्ट भवन, कोर्ट रूम, चेंबर, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की सघन स्कैनिंग कर रही हैं. डॉग स्क्वायड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की जा रही है, वहीं बम निरोधक दस्ते द्वारा तकनीकी जांच भी की जा रही है. एहतियातन आसपास की आवाजाही को भी नियंत्रित किया गया है.

प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. जांच पूरी होने और सुरक्षा स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कोर्ट परिसर को पुनः खोले जाने पर निर्णय लिया जाएगा. हालांकि 2:00 बजे बाद सुनवाई को फिर से शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया गया है

अजमेर जिला सेशन कोर्ट को भी मिली धमकी
अजमेर में जिला सेशन कोर्ट के नए भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. जिला कलेक्टर को भेजे गए एक धमकी भरे ई-मेल में लिखा गया है कि कोर्ट परिसर में 13 आरडीएक्स लगाए गए हैं, जो जल्द ही विस्फोट कर सकते हैं.

सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस, सीआईडी और डॉग स्क्वायड की टीमें तुरंत कोर्ट परिसर पहुंच गईं. बम की धमकी को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया. एहतियातन कोर्ट में मौजूद वकीलों और फरियादियों को बाहर निकाल दिया गया. सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की बारीकी से जांच कर रही हैं और हर कोने की तलाशी ली जा रही है.

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां
यह पहली बार नहीं है जब अजमेर में इस तरह की धमकी सामने आई हो. इससे पहले जिला कलेक्टर लोकबंधु को ई-मेल के जरिए करीब तीन बार धमकी मिल चुकी है. इनमें से दो बार कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी, जबकि तीसरी बार केवल कलेक्ट्रेट को निशाना बनाने की बात कही गई थी.

इन तीनों मामलों में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की ओर से सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. हालांकि अब तक इन मामलों में पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं.

