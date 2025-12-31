BSNL ने नए उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च की 2 New स्कीम, एक रुपए में मिलेगी 4G सिम, 625 रुपए में 2500GB डेटा के साथ 600 टीवी चैनल्स

BSNL's Big Bang Offer: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नए साल के मौके पर नए उपभोक्ताओं के लिए दो स्कीम लॉन्च की हैं. इनमें पहली योजना में नए मोबाइल ग्राहकों को सिर्फ 1 रुपए में स्वदेशी 4जी सेवा ऑफर कर रहा है, जबकि दूसरी योजना में 625 रुपए प्रति महीने 2500GB हाई-स्पीड इंटरनेट और 600 से ज्यादा टीवी चैनलों की सुविधा दी जा रही है.

BSNL जोधपुर क्षेत्र के प्रधान महाप्रबंधक एन. राम ने बताया कि गत 27 सितंबर को बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सर्विस को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था. यह 1 रुपए वाली स्कीम नए उपभोक्ताओं एवं BSNL में पोर्ट-इन करके आने वाले उपभोक्ताओं के लिए है. इस ऑफर को पहले "फ्रीडम ऑफर" के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसे यूजर्स की डिमांड को देखते हुए बढ़ाया गया है.

एक रुपए में क्या मिलेगा

राम ने बताया कि इस विशेष ऑफर में नए उपभोक्ताओं को नई सिम के माध्यम से रोजाना 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग तथा 100 SMS प्रति दिन की सुविधा प्रदान की जा रही है. निजी ऑपरेटरों की तुलना में यह ऑफर बहुत ही सस्ता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इसी तरह के प्लान के लिए 349 से 399 रुपए मंथली तक चार्ज करती हैं.

जोधपुर जिले में 4G के 352 टावर, कई गांवों में पहली बार बजा मोबाइल

वर्तमान में जोधपुर जिले में स्वदेशी 4जी सर्विस के 352 टावर से सर्विस दी जा रही हैं. इनमें कई टावर तो ऐसे ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं, जहां पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है. ऐसे मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांवों की संख्या 63 है, जहां BSNL द्वारा स्वदेशी 4जी टावर लगाए गए हैं. BSNL देशभर में 1 लाख पूरी तरह भारत में तैयार 4जी टावर लगाने की योजना पर काम कर रहा है.

सिल्वर जुबिली प्लान में 600 चैनल्स, 75Mbps डेटा स्पीड

BSNL के सिल्वर जुबिली प्लान में 75Mbps स्पीड पर 2500GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है. इसके साथ ही कुल 600 से अधिक टीवी चैनल मुफ्त दिए जा रहे हैं, जिनमें 127 पेड चैनल भी शामिल हैं. इसके अलावा, ग्राहकों को Disney+ Hotstar और Sony LIV जैसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी फ्री दिया जा रहा है.

यह प्लान मात्र 625 रुपए प्रति माह की किफायती दर पर उपलब्ध है, जिसमें लोकल और STD दोनों तरह की अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग भी शामिल है. 2500GB डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है, लेकिन बेसिक ब्राउजिंग और OTT स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त रहती है.

एन राम ने बताया कि यह योजना BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क के विस्तार और आम जनता को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत के स्वदेशी 4जी नेटवर्क का अनुभव प्राप्त करें. इन आकर्षक ऑफर का लाभ उठाने के लिए जोधपुर जिले के उपभोक्ता अपने नजदीकी BSNL कार्यालय या अधिकृत रिटेलर से संपर्क कर सकते हैं.

