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रानीवाडा के बड़गांव में प्रशासन का सख्त एक्शन: बरसाती नाले पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटते ही खुला रास्ता

Ranivada encroachment removal: बड़गांव में बरसाती नाले पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने bulldozer चलाकर हटा दिया है. इस कार्रवाई से लंबे समय से बंद पड़ा रास्ता एक बार फिर सुचारू हो गया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 10, 2026, 02:02 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 02:02 PM IST

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रानीवाडा के बड़गांव में प्रशासन का सख्त एक्शन: बरसाती नाले पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटते ही खुला रास्ता

Ranivada encroachment removal: जोधपुर जिले के रानीवाडा क्षेत्र के बड़गांव में बरसाती नाले पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने bulldozer चलाकर हटा दिया है. इस कार्रवाई से लंबे समय से बंद पड़ा रास्ता एक बार फिर सुचारू हो गया है. स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है.


अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
बड़गांव के पहाड़ी क्षेत्र के पास बरसाती नाले पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था. अतिक्रमणकर्ताओं ने नाले के किनारे निर्माण कर लिया था, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था. प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से सभी अतिक्रमण हटा दिए.


लोगों को हो रही थी परेशानी
लंबे समय से यह रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. खासकर बारिश के मौसम में नाले का पानी बढ़ने पर स्थिति और खराब हो जाती थी. अतिक्रमण के कारण पानी का बहाव भी प्रभावित हो रहा था, जिससे आसपास के इलाकों में जलजमाव की समस्या पैदा हो रही थी. कई बार छोटे-मोटे हादसे भी हो चुके थे.

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कार्रवाई के बाद राहत
प्रशासन द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई के बाद अब रास्ता पूरी तरह खुल गया है. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा कि अब आवागमन आसान हो गया है और बारिश के मौसम में भी कोई परेशानी नहीं होगी.


प्रशासन का सख्त रुख
रानीवाडा प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक रास्तों, नालों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी. स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण न करें और यदि किसी को अतिक्रमण की जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.


क्यों जरूरी है अतिक्रमण हटाना?
बरसाती नाले पर अतिक्रमण न सिर्फ आवागमन को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण और जल निकासी व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि नालों पर अतिक्रमण बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए प्रशासन समय-समय पर ऐसे अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाता रहता है.इस कार्रवाई से बड़गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है. अब वे बिना किसी बाधा के अपने खेतों और घरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

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