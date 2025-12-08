Zee Rajasthan
जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर की फॉर्च्यूनर और बंगला कुर्क, साइबर क्राइम से जमा किया था काला पैसा

Jodhpur News : साइबर क्राइम करने वाले इस आरोपी की एक फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत करीब 36 लाख रुपए और आलीशान मकान को कुर्क कर लिया गया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 08, 2025, 08:18 AM IST | Updated: Dec 08, 2025, 08:18 AM IST

जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर की फॉर्च्यूनर और बंगला कुर्क, साइबर क्राइम से जमा किया था काला पैसा

Jodhpur News : जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएस के धारा 107 के तहत की गई है.

कार्रवाई की जानकारी देते हुए जोधपुर डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल ने बताया कि साइबर क्राइम में शामिल हिस्ट्रीशीटर छैलू सिंह (22) पुत्र अर्जुन सिंह निवासी खाराबेरा हाल निवासी रामेश्वरम नगर पुलिस जोधपुर ने अपराध से संपत्ति अर्जित की थी.

डीसीपी बंसल ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को रुकवाया गया, जिसमें तीन युवक सवार थे. इनमें छैलू सिंह भी शामिल था। आरोपी नाकाबंदी पार करके भागे तो पुलिस ने पीछा करके उनको पकड़ लिया. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में मामला दर्ज कर जब आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि वह साइबर अपराध में लिप्त हैं और इसके जरिए का बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है.

जांच में पता चला कि उसे छैलू सिंह के खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में कई मामले दर्ज है. प्रताप नगर सदर थाना अधिकारी गोविंद व्यास इस मामले की जॉच कर रहे है. उन्होंने बताया कि इसके बाद मामले की जांच कर रहे प्रताप नगर सदर थाना अधिकारी गोविंद व्यास को बीएस की धारा 107 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

जांच में पता चला कि छैलू सिंह ने अवैध धन से एक फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत करीब 36 लाख रुपए और अपने गांव में एक आलीशान मकान बनाने में अपराध से प्राप्त धन का उपयोग किया है. मकान की कीमत करीब 56 लाख रुपए है. इसके बाद पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 8 जोधपुर महानगर में धारा 107 के तहत इस्तगासा पेश किया. कोर्ट ने पुलिस के इस्तगासे को सही मानते हुए फॉर्च्यूनर और निर्माणाधीन आलीशान मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया. इस पर पुलिस ने संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की.


