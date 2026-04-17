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मारवाड़ में बाल विवाह रोकने की मुहिम तेज, अक्षय तृतीया-पीपल पूर्णिमा पर प्रशासन अलर्ट

Marwar Child Marriage Campaign: मारवाड़ में आगामी दिनों में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह को लेकर राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 17, 2026, 05:28 PM|Updated: Apr 17, 2026, 05:28 PM
मारवाड़ में बाल विवाह रोकने की मुहिम तेज, अक्षय तृतीया-पीपल पूर्णिमा पर प्रशासन अलर्ट
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Marwar Child Marriage Campaign: राजस्थान के मारवाड़ में आगामी दिनों में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह को लेकर राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पीडी नित्या ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मारवाड़ में बाल विवाह की अधिकांश शिकायत मिलती है.

ऐसे में बचपन को बाल विवाह की बेड़ियों से आजादी के लिए सभी मिलकर पूरे प्रयास कर रहे हैं, ताकि इन मासूम पंछियों को आकाश में ऊची उड़ान के लिए असर मिले एवं अपना विकास कर सकें. हालांकि मारवाड़ में बाल विवाह रूपी बुराई से बचपन को बचाना आवश्यक है. शिक्षा के प्रचार प्रसार से बाल विवाह की संख्या कम हुई, लेकिन फिर भी बंद नहीं हुए हैं.

ऐसे में पुलिस विभाग ने बाल विवाह से बच्चों के बचपन को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए. इसके लिए कहीं से भी इनपुट मिलता है, तो तत्काल उसे गंभीरता से लिया जाए.

इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि बाल विवाह रूपी कुरीति से लोगों को जागरूक करें, ताकि वे अपने बच्चों की आजादी को ना छिन सकें. बच्चों को पढ़ा लिखाकर बेहतर भविष्य देने का प्रयास करें.

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