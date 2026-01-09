Zee Rajasthan
बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में CBI की चार्जशीट, गुलामुद्दीन और आबिदा पर हत्या का आरोप

Anita Chaudhary Murder Case: बहुचर्चित ब्यूटीशियन अनीता चौधरी हत्या के मामले में आखिरकार सीबीआई की टीम ने अनुसंधान को पूरा करने के साथ ही सीजेएम महानगर में चार्जशीट पेश कर दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published: Jan 09, 2026, 09:50 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 09:50 PM IST

बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में CBI की चार्जशीट, गुलामुद्दीन और आबिदा पर हत्या का आरोप

Anita Chaudhary Murder Case: बहुचर्चित ब्यूटीशियन अनीता चौधरी हत्या के मामले में आखिरकार सीबीआई की टीम ने अनुसंधान को पूरा करने के साथ ही सीजेएम महानगर में चार्जशीट पेश कर दी है. सीबीआई की एफआईआर में गुलामुद्दीन फारूकी, उसकी पत्नि आबिदा परवीन, तैयब अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने फिलहाल अनीता चौधरी हत्या के मामले में गुलामुद्दीन व उसकी पत्नि आबिदा के खिलाफ चार्ज शीट पेश कर दी है. इसी मामले में सरदारपुरा पुलिस ने भी 30 जनवरी 2025 को चार्जशीट पेश की थी. मामले की पूरी बात करें, तो बहुचर्चित ब्यूटीशियन अनीता चौधरी का मामला 30 अक्टूबर 2024 को सामने आया था जब उसका शव छह टुकड़ों में गंगाना स्थित गुलामुद्दीन के मकान के बाहर गड्डे में मिली थी.

जोधपुर के सरदारपुरा थाने में मृतका अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी ने 27 अक्टूबर को एक गुमशुदगी दायर करवाई थी. जिसपर सरदारपुरा पुलिस ने जांच शुरू की, तो उसमें सामने आया कि अनीता चौधरी 27 अक्टूबर को अपने सरदारपुरा स्थित ब्यूटीपार्लर से हाथ में एक बैग लेकर टैक्सी में सवार होकर गंगाना गांव पहुंची थी.

उसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूछताछ करते हुए गंगाना पहुंची, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला. उसके बाद वहां पर गुलामुद्दीन के घर पहुंची, तो वहां पर गुलामुद्दीन गायब था, लेकिन उसकी पत्नि आबिदा के साथ सख्ती से पूछताछ शुरू हो गई, तो उसने पुलिस को बताया कि अनीता चौधरी के शव को घर के बाहर गड्डा खोदकर दफन किया गया है. उसके बाद पुलिस ने 30 अक्टूबर की सुबह आबिदा को कस्टडी में लेकर गड्डा खोदा तो कट्टो में छह टुकड़ों में लाश बरामद हुई.

लाश को एम्स अस्पताल की मोचरी में रखवाया गया और मृतका के पति मनमोहन चौधरी व पुत्र राहुल चौधरी को जानकारी देने पर वे भी अस्पताल पहुंचे. पिता पुत्र दोनों ने मामले में निष्पक्ष जांच करने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने के साथ ही वीर तेजा मंदिर में आंदोलन शुरू किया. धीरे-धीरे सर्व समाज का भी सहयोग मिलने लगा.

ऐसे में पुलिस पर बढ़ते दबाव के चलते घटना के आठ दिन बाद पुलिस ने महाराष्ट्र से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया. गुलामुद्दीन व आबिदा दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया. इस बीच परिवार का आंदोलन जारी रहा और शव का अंतिम संस्कार नहीं होने पर दबाव बढ़ने लगा. ओसिया विधायक भैराराम सियोल व आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में परिजनों को आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करवाते हुए सीबीआई जांच का विश्वास दिलाया था.

राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुसार सीबीआई से जांच के लिए अनुशंषा कर दी थी. इसी बीच मामले में 90 दिन पूरे होने से पहले 30 जनवरी 2025 को पुलिस के अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी सुनील के पंवार ने कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया. आरोप पत्र पेश होने के चार दिन बाद ही यानि 3 फरवरी 2025 को सीबीआई ने दिल्ली ऑफिस में इस मामले की एक एफआईआर दर्ज कर ली.

सीबीआई की एफआईआर में गुलामुद्दीन फारूकी, तैयब अंसारी व मृतका की सहेली सुनीता उर्फ सुमन के नाम शामिल थे, जबकि पुलिस की एफआईआर में गुलामुद्दीन व उसकी पत्नि आबिदा का ही नाम था. सीबीआई की टीम 9-10 फरवरी को इस मामले में जांच के लिए जोधपुर पहुंची थी. सीबीआई ने अब इस मामले में जांच के बाद फिलहाल गुलामुद्दीन व उसकी पत्नि के खिलाफ हत्या की धाराओं में चार्ज शीट पेश कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

