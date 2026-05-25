/कुत्तों से बाघों में फैल रहा खतरनाक CD वायरस,जोधपुर में भेड़िए की मौत के बाद राजस्थान के टाइगर रिजर्व में एडवाइजरी जारी

Jodhpur: राजस्थान के जंगलों में अब कुत्तों से बाघों तक फैल रहा खतरनाक सीडी वायरस (Canine Distemper Virus) चिंता का विषय बन गया है. जोधपुर में एक भेड़िए की मौत के बाद वन विभाग ने सभी टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

सीडी वायरस क्या है?

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यह अत्यंत संक्रामक वायरस मुख्य रूप से कुत्तों में पाया जाता है, लेकिन अब यह जंगली जानवरों खासकर बाघों, शेरों, भेड़ियों और लोमड़ियों में भी तेजी से फैल रहा है. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह वायरस जानवर के तीन प्रमुख सिस्टम पर एक साथ हमला करता है.

लक्षण (Symptoms)

श्वसन तंत्र: तेज निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, नाक और आंखों से गाढ़ा पानी या मवाद बहना.

पाचन तंत्र: लगातार उल्टी, गंभीर दस्त, तेज डिहाइड्रेशन और कमजोरी.

तंत्रिका तंत्र: अंतिम चरण में दौरे पड़ना, लकवा मारना, कोमा में चले जाना या अंधापन.

संक्रमित जानवर 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी जान गंवा सकता है. बाघों के लिए यह और भी खतरनाक है क्योंकि उनके लिए कोई प्रभावी इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.

कैसे फैल रहा है वायरस?

यह वायरस हवा के माध्यम से, संक्रमित जानवर की लार, मूत्र, मल या सीधे संपर्क से तेजी से फैलता है. गांवों और जंगलों की सीमा पर घूमने वाले आवारा कुत्ते इस वायरस के मुख्य वाहक हैं, जो जंगली जानवरों तक इसे पहुंचा रहे हैं.

वन विभाग ने सभी टाइगर रिजर्व (रणथंबौर, सरिस्का, मुखundra आदि) में विशेष एडवाइजरी जारी कर दी है. वनकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जंगली जानवरों में किसी भी असामान्य व्यवहार (सुस्ती, शिकार न करना, इंसानी बस्तियों के पास आना) पर नजर रखें.

वन अधिकारियों का कहना है कि इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों का टीकाकरण और जंगलों के आसपास मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है.

यह पहली बार नहीं है जब सीडी वायरस ने राजस्थान के जंगली जानवरों को निशाना बनाया है. इससे पहले भी कई बाघ और तेंदुओं की मौत इस वायरस से हुई थी. वन विभाग अब इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे राजस्थान में अलर्ट मोड पर काम कर रहा है.

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