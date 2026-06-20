/राजस्थान के चूना उद्योगों पर मंडराया बंदी का खतरा, लाइमस्टोन नीति पर उठे सवाल

Jodhpur News: पश्चिमी राजस्थान के नागौर, जोधपुर और पाली जिलों में दशकों से संचालित लघु एवं मध्यम (MSME) आधारित चूना उद्योग अब गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ऑल इंडिया लाइम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते नीति में बदलाव नहीं किया, तो क्षेत्र के सैकड़ों चूना उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे और लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा.

बैठक में एसोसिएशन अध्यक्ष मेघराज लोहिया ने कहा कि देश में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन का 90 प्रतिशत से अधिक भंडार राजस्थान के नागौर, जोधपुर और पाली क्षेत्र में स्थित है. इसी खनिज के आधार पर यहां सैकड़ों इकाइयां क्विकलाइम और हाईड्रेटेड लाइम का उत्पादन कर देश की स्टील, शक्कर, जिंक, एल्युमिनियम, पेपर, फार्मा, वाटर ट्रीटमेंट, सड़क निर्माण, ग्लास, कृषि तथा अन्य आधारभूत औद्योगिक इकाइयों की मांग पूरी कर रही.

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उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्ष 2015-16 में लाइमस्टोन को मेजर मिनरल और नोटिफाइड मिनरल की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद छोटे खनन पट्टों का आवंटन लगभग बंद हो गया. इसका सीधा असर स्थानीय चूना उद्योगों पर पड़ा और कच्चे माल की उपलब्धता लगातार घटती चली गई. बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि नई नीति के तहत बड़े-बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक बनाकर उन्हें सीमेंट कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है, जबकि केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन की आवश्यकता मुख्य रूप से चूना और रासायनिक उद्योगों में होती है.

उद्योगपतियों का कहना है कि सीमेंट निर्माण के लिए देश के कई राज्यों में सामान्य ग्रेड का लाइमस्टोन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले खनिज का उपयोग सीमेंट उत्पादन में करना संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल है. एसोसिएशन ने याद दिलाया कि वर्ष 2018 में यह मुद्दा नीति आयोग और खान मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था. उस दौरान नीति आयोग की बैठक में सुझाव दिया गया था कि केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन को माइनर मिनरल घोषित कर छोटे उद्योगों के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जबकि सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन को अलग श्रेणी में रखा जाए.

इसके बाद वर्ष 2024 में गठित इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी (IMC) की बैठकों में भी छोटे खनन पट्टों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लाइमस्टोन उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई. प्रस्ताव में भू-स्वामियों को चार हेक्टेयर तक बिना नीलामी खनन पट्टा देने की व्यवस्था सुझाई गई, ताकि छोटे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध हो सके. बैठक में मौजूद उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि लाइमस्टोन की कमी के कारण देश में क्विकलाइम और हाईड्रेटेड लाइम का आयात बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में देश के कई उद्योग आयातित चूने पर निर्भर हो जाएंगे. उद्योग जगत ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन के संरक्षण और छोटे खनन पट्टों के आवंटन के लिए अलग नीति बनाई जाए, ताकि पश्चिमी राजस्थान के चूना उद्योगों को बचाया जा सके. रोजगार सुरक्षित रहे और देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता मजबूत हो सके.