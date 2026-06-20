Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /राजस्थान के चूना उद्योगों पर मंडराया बंदी का खतरा, लाइमस्टोन नीति पर उठे सवाल

राजस्थान के चूना उद्योगों पर मंडराया बंदी का खतरा, लाइमस्टोन नीति पर उठे सवाल

Jodhpur News: पश्चिमी राजस्थान के नागौर, जोधपुर और पाली जिलों में दशकों से संचालित लघु एवं मध्यम (MSME) आधारित चूना उद्योग अब गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ऑल इंडिया लाइम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 20, 2026, 05:32 PM|Updated: Jun 20, 2026, 05:32 PM
राजस्थान के चूना उद्योगों पर मंडराया बंदी का खतरा, लाइमस्टोन नीति पर उठे सवाल
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: पश्चिमी राजस्थान के नागौर, जोधपुर और पाली जिलों में दशकों से संचालित लघु एवं मध्यम (MSME) आधारित चूना उद्योग अब गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ऑल इंडिया लाइम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते नीति में बदलाव नहीं किया, तो क्षेत्र के सैकड़ों चूना उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे और लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा.

बैठक में एसोसिएशन अध्यक्ष मेघराज लोहिया ने कहा कि देश में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन का 90 प्रतिशत से अधिक भंडार राजस्थान के नागौर, जोधपुर और पाली क्षेत्र में स्थित है. इसी खनिज के आधार पर यहां सैकड़ों इकाइयां क्विकलाइम और हाईड्रेटेड लाइम का उत्पादन कर देश की स्टील, शक्कर, जिंक, एल्युमिनियम, पेपर, फार्मा, वाटर ट्रीटमेंट, सड़क निर्माण, ग्लास, कृषि तथा अन्य आधारभूत औद्योगिक इकाइयों की मांग पूरी कर रही.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्ष 2015-16 में लाइमस्टोन को मेजर मिनरल और नोटिफाइड मिनरल की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद छोटे खनन पट्टों का आवंटन लगभग बंद हो गया. इसका सीधा असर स्थानीय चूना उद्योगों पर पड़ा और कच्चे माल की उपलब्धता लगातार घटती चली गई. बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि नई नीति के तहत बड़े-बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक बनाकर उन्हें सीमेंट कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है, जबकि केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन की आवश्यकता मुख्य रूप से चूना और रासायनिक उद्योगों में होती है.

उद्योगपतियों का कहना है कि सीमेंट निर्माण के लिए देश के कई राज्यों में सामान्य ग्रेड का लाइमस्टोन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले खनिज का उपयोग सीमेंट उत्पादन में करना संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल है. एसोसिएशन ने याद दिलाया कि वर्ष 2018 में यह मुद्दा नीति आयोग और खान मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था. उस दौरान नीति आयोग की बैठक में सुझाव दिया गया था कि केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन को माइनर मिनरल घोषित कर छोटे उद्योगों के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जबकि सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन को अलग श्रेणी में रखा जाए.

इसके बाद वर्ष 2024 में गठित इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी (IMC) की बैठकों में भी छोटे खनन पट्टों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लाइमस्टोन उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई. प्रस्ताव में भू-स्वामियों को चार हेक्टेयर तक बिना नीलामी खनन पट्टा देने की व्यवस्था सुझाई गई, ताकि छोटे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध हो सके. बैठक में मौजूद उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि लाइमस्टोन की कमी के कारण देश में क्विकलाइम और हाईड्रेटेड लाइम का आयात बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में देश के कई उद्योग आयातित चूने पर निर्भर हो जाएंगे. उद्योग जगत ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन के संरक्षण और छोटे खनन पट्टों के आवंटन के लिए अलग नीति बनाई जाए, ताकि पश्चिमी राजस्थान के चूना उद्योगों को बचाया जा सके. रोजगार सुरक्षित रहे और देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता मजबूत हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

15 साल की बच्ची के पेट में थी 12 किलो की गांठ, SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

TAGS:
Jodhpur News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के चूना उद्योगों पर मंडराया बंदी का खतरा, लाइमस्टोन नीति पर उठे सवाल
Jodhpur News
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Weather
4
Barmer news
5
Rajasthan Crime