विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का बयान, बोले- सदाचार कमेटी निर्णय करेगी

Jodhpur News: तीन विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद सदाचार कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं आज मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 02, 2026, 04:11 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 04:11 PM IST

विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का बयान, बोले- सदाचार कमेटी निर्णय करेगी

Jodhpur News: तीन विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद सदाचार कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं आज मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां तक नैतिकता का सवाल है उसमें सिर्फ विधायक और सांसद नहीं हर आम नागरिक चाहिए.

अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिकता के अनुरूप व्यवहार करें और अनैतिक कार्य वह नहीं करें. विधायक भी इंसान हैं, देश के नागरिक हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह अप टू द मार्क चले कोई भी गलत कार्य नहीं करें. फिर भी कोई गलती कर देता है या लोक लालच में करें उसके लिए नियमों में प्राप्त पर्याप्त प्रावधान है.

सदाचार कमेटी बनी हुई है सदाचार कमेटी के अध्यक्ष और सदाचार कमेटी का यह अधिकार है कि उसकी जांच करें. जांच के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष को अनुशंसा करें या नहीं करनी चाहिए यह तीन मामलों में भी जैसे ही हमें भी पता चला, तो तुरंत मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा और मेरे पत्र को स्वीकार करते हुए सदाचार कमेटी को मामला भेज दिया.

सदाचार कमेटी परीक्षण कर रही है तीनों मामलों की जांच कर रही है और गुण दोष के आधार पर निर्णय करेगी. यह भी निर्भर करता है कि उसे शिकायत में कितनी सत्यता है बीएपीएस का मेंबर जो है वह रंगे हाथों पकड़ा गया उसे कैसे भी मिला है वह मुद्दा बिल्कुल अलग हो गया. यह तीन विधायकों का उसमें स्टिंग है लेनदेन कुछ नहीं हुआ, हालांकि बातें उसमें सुनाई दे रही हैं. बाद में भी कोई हां भरता है वह भी गलत है.

सभी वीडियो को सदाचार कमेटी ने अपने पास ले लिया है. अब उन वीडियो को सदाचार कमेटी देखेगी, तो आगे पीछे के तथ्यों का मिलन करेगी, उसके बाद जो उचित लगेगा वह सदाचार कमेटी निर्णय करेगी और यह कमेटी उनको भेजेगा उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष उसी पर निर्णय लेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

