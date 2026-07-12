/अकेले शुरू हुई सफाई मुहिम से बदली झील की तस्वीर, 40 दिनों में जन-आंदोलन बना पर्यावरण मिशन

Jodhpur Kaylana Lake: जोधपुर की जीवनरेखा कही जाने वाली कायलाना झील आज सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुकी है. इसके पीछे पर्यावरण प्रेमी पंडित जीवराज हैं, जिन्होंने अकेले सफाई की शुरुआत की और देखते ही देखते यह अभियान शहर का जन-आंदोलन बन गया. पिछले 40 दिनों से हर सुबह सैकड़ों लोग उनके साथ जल स्रोतों की सफाई में जुट रहे हैं. ज़ी मीडिया की टीम ने जब इस अभियान की पड़ताल की तो सामने आई एक ऐसी प्रेरक कहानी, जो बताती है कि अगर समाज ठान ले तो बदलाव असंभव नहीं.

अकेले शुरू किया सफर, आज बन गया जन-आंदोलन

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फिल्म का मशहूर गीत "साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा..." जोधपुर की कायलाना झील पर इन दिनों पूरी तरह चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है. पर्यावरण प्रेमी पंडित जीवराज ने करीब 40 दिन पहले शहर के जल स्रोतों को साफ करने का संकल्प लिया. शुरुआत आसान नहीं थी. पहले दिन उनके साथ केवल कुछ किराए के मजदूर थे और अभियान गुरुओं का तालाब से शुरू हुआ. सफाई हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही गंदगी लौट आई, तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह काम अकेले संभव नहीं है, इसे जन-आंदोलन बनाना होगा.

सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा हथियार

पंडित जीवराज ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की कि वे अपने शहर और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अभियान से जुड़ें. उनकी अपील का असर हुआ और धीरे-धीरे लोग सुबह-सुबह सफाई अभियान में शामिल होने लगे. पहले कुछ लोग आए, फिर दर्जनों और अब बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे प्रतिदिन इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं. आज स्थिति यह है कि केवल कायलाना झील ही नहीं, बल्कि गुरुओं का तालाब, गुलाब सागर और शहर के अन्य जल स्रोतों पर भी नियमित सफाई अभियान चलाया जा रहा है.

सुबह 6:15 से शुरू होता है सेवा का संकल्प

हर दिन सुबह ठीक 6:15 बजे अभियान की शुरुआत होती है. करीब एक घंटे तक स्वयंसेवक पानी में उतरकर प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, पूजा सामग्री, मूर्तियां, थैलियां और अन्य कचरा निकालते हैं. इसके बाद पूरे कचरे को निर्धारित डंपिंग स्थल तक पहुंचाया जाता है. ज़ी मीडिया की टीम जब कायलाना झील पहुंची, तो वहां का दृश्य किसी सरकारी अभियान से कम नहीं था. महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और छोटे-छोटे बच्चे बिना किसी स्वार्थ के सफाई में जुटे हुए थे. हर किसी के चेहरे पर अपने शहर को स्वच्छ बनाने का संतोष साफ दिखाई दे रहा था.

कायलाना झील सिर्फ झील नहीं, पूरे शहर की जीवनरेखा

कायलाना झील जोधपुर शहर के प्रमुख पेयजल स्रोतों में से एक है. यहीं से लाखों लोगों तक पानी पहुंचता है. ऐसे में झील में फेंका गया प्लास्टिक और अन्य कचरा केवल पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. पंडित जीवराज का मानना है कि अगर जल स्रोत स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पानी मिलेगा. यही सोच उन्हें हर दिन सुबह उठकर सफाई करने के लिए प्रेरित करती है.

रुकावटें भी आईं, लेकिन हौसले नहीं डिगे

अभियान के दौरान कई बार लोगों ने उनका उत्साह कम करने की कोशिश भी की. कुछ लोगों ने ताने दिए तो कुछ ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पंडित जीवराज और उनकी टीम नहीं रुकी. उनका कहना है कि जब उद्देश्य समाज और पर्यावरण की सेवा हो, तब आलोचनाएं रास्ता नहीं रोक सकतीं. धीरे-धीरे वही लोग भी इस अभियान की सराहना करने लगे, जो पहले इसे व्यर्थ मानते थे.

इंसान रूपी जानवर- एक कड़वी लेकिन सच्ची बात

पंडित जीवराज अक्सर कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कोई जानवर नहीं, बल्कि "इंसान रूपी जानवर" फैला रहा है. उनका आशय उन लोगों से है जो घूमने आते हैं, खाना खाते हैं और प्लास्टिक, बोतलें तथा कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं. वे कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति केवल अपना कचरा वापस ले जाए, तो सफाई अभियान की जरूरत ही नहीं पड़े. शहर अपने आप स्वच्छ बना रहेगा.

सबसे बड़ी चुनौती मानसिकता बदलना

पंडित जीवराज मानते हैं कि इस अभियान में सबसे बड़ी चुनौती धन या संसाधन नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलना है. यदि नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ ले, तो सरकारी तंत्र पर बोझ भी कम होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा. हालांकि प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठनों का सहयोग भी समय-समय पर मिला है, लेकिन इस अभियान की असली ताकत आम नागरिक बने हैं.

परिवार और स्वयंसेवकों का मिला पूरा साथ

किसी भी सामाजिक अभियान को लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होता. ऐसे में पंडित जीवराज बताते हैं कि उनके परिवार ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. वहीं अभियान से जुड़े स्वयंसेवकों ने इसे अपनी जिम्मेदारी मान लिया है. सफाई अभियान में शामिल कई युवाओं ने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर यह मुहिम देखी, तो वे भी जुड़ गए. अब उन्हें हर सुबह यहां आकर ऐसा महसूस होता है, जैसे वे अपने ही घर और आंगन की सफाई कर रहे हों.

40 दिनों में दिखने लगा बड़ा बदलाव

लगातार 40 दिनों की मेहनत का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. कायलाना झील के किनारे पहले की तुलना में काफी स्वच्छ नजर आते हैं. पानी में तैरने वाला प्लास्टिक कम हुआ है और आसपास का वातावरण भी बेहतर हुआ है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब लोग कचरा फैलाने से पहले सोचने लगे हैं. कई परिवार अपने बच्चों के साथ सफाई अभियान में शामिल होकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं.

युवाओं के नाम संदेश

पंडित जीवराज का कहना है कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है. यदि युवा सप्ताह में केवल एक घंटा भी अपने शहर की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए दें, तो पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है. वे युवाओं से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर केवल पोस्ट साझा करने की बजाय जमीन पर उतरकर काम करें. प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है.

हर नागरिक का एक दैनिक कर्तव्य

पंडित जीवराज मानते हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को लाभ मिले. चाहे एक पौधा लगाना हो, प्लास्टिक का उपयोग कम करना हो, पानी बचाना हो या अपने आसपास सफाई रखना हो. छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं. उनका संदेश स्पष्ट है कि यदि हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, तो न केवल जोधपुर, बल्कि पूरा राजस्थान और देश स्वच्छ एवं स्वस्थ बन सकता है.

जनभागीदारी ही सबसे बड़ा समाधान

कायलाना झील पर चल रहा यह अभियान केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता की नई शुरुआत है. यह साबित करता है कि जब आम लोग किसी नेक उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तो असंभव दिखने वाला लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है. पंडित जीवराज और उनकी टीम ने यह संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों और सरकारी योजनाओं से नहीं होगा, बल्कि हर नागरिक के हाथ में झाड़ू, जिम्मेदारी और जागरूकता आने से होगा. यदि "साथी हाथ बढ़ाना" केवल गीत नहीं, बल्कि जीवन का मंत्र बन जाए, तो देश के हर शहर, हर झील और हर जल स्रोत को फिर से स्वच्छ और जीवनदायी बनाया जा सकता है.

