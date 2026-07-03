/जोधपुर और पचपदरा में CM भजनलाल का मेगा दौरा आज, एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले करेंगे बड़ा निरीक्षण

Jodhpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार से दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे जोधपुर और बालोतरा जिले के पचपदरा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री एयरपोर्ट निरीक्षण, एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट के उद्घाटन, रिफाइनरी निरीक्षण और बैठक के अलावा अगले दिन प्रधानमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित जोधपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेंगे.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12.45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 12.50 बजे से 1.30 बजे तक वे एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण पूरा होने के बाद दोपहर 1.35 बजे वे हेलीकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा के लिए रवाना होंगे.

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एचपीसीएल आउटलेट का उद्घाटन और पौधारोपण करेंगे

मुख्यमंत्री दोपहर 2.10 बजे मंडापुरा, पचपदरा पहुंचेंगे. यहां वे दोपहर 2.10 बजे से 2.35 बजे तक एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. इसके बाद दोपहर 2.40 बजे से शाम 6 बजे तक पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.

शाम को लौटेंगे जोधपुर, सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम

रिफाइनरी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6.10 बजे पचपदरा से रवाना होकर शाम 6.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 6.50 बजे सर्किट हाउस जाएंगे. सर्किट हाउस में उनका कार्यक्रम रिजर्व रहेगा और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे.

अगले दिन एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल

दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुबह 10.10 बजे सर्किट हाउस से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. सुबह 10.10 बजे से 10.30 बजे तक उनका कार्यक्रम रिजर्व रहेगा. इसके बाद सुबह 10.40 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और सुबह 10.45 बजे से 11.05 बजे तक प्रधानमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित जोधपुर एयरपोर्ट की नवीन टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे.

समारोह के बाद फिर जाएंगे पचपदरा

उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुबह 11.20 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से पचपदरा के लिए रवाना होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 2 बजे पचपदरा से वापस प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2.40 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 3.15 बजे जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे.