Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /जोधपुर और पचपदरा में CM भजनलाल का मेगा दौरा आज, एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले करेंगे बड़ा निरीक्षण

जोधपुर और पचपदरा में CM भजनलाल का मेगा दौरा आज, एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले करेंगे बड़ा निरीक्षण

Jodhpur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे जोधपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण, पचपदरा में HPCL आउटलेट का उद्घाटन, रिफाइनरी समीक्षा और अगले दिन नई टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे.

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 03, 2026, 09:45 AM|Updated: Jul 03, 2026, 09:45 AM
जोधपुर और पचपदरा में CM भजनलाल का मेगा दौरा आज, एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले करेंगे बड़ा निरीक्षण
Image Credit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार से दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे जोधपुर और बालोतरा जिले के पचपदरा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री एयरपोर्ट निरीक्षण, एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट के उद्घाटन, रिफाइनरी निरीक्षण और बैठक के अलावा अगले दिन प्रधानमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित जोधपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेंगे.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12.45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 12.50 बजे से 1.30 बजे तक वे एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण पूरा होने के बाद दोपहर 1.35 बजे वे हेलीकॉप्टर से बालोतरा जिले के पचपदरा के लिए रवाना होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एचपीसीएल आउटलेट का उद्घाटन और पौधारोपण करेंगे

मुख्यमंत्री दोपहर 2.10 बजे मंडापुरा, पचपदरा पहुंचेंगे. यहां वे दोपहर 2.10 बजे से 2.35 बजे तक एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. इसके बाद दोपहर 2.40 बजे से शाम 6 बजे तक पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.

शाम को लौटेंगे जोधपुर, सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम

रिफाइनरी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6.10 बजे पचपदरा से रवाना होकर शाम 6.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 6.50 बजे सर्किट हाउस जाएंगे. सर्किट हाउस में उनका कार्यक्रम रिजर्व रहेगा और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे.

अगले दिन एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल

दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुबह 10.10 बजे सर्किट हाउस से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. सुबह 10.10 बजे से 10.30 बजे तक उनका कार्यक्रम रिजर्व रहेगा. इसके बाद सुबह 10.40 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और सुबह 10.45 बजे से 11.05 बजे तक प्रधानमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित जोधपुर एयरपोर्ट की नवीन टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे.

समारोह के बाद फिर जाएंगे पचपदरा

उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुबह 11.20 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से पचपदरा के लिए रवाना होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 2 बजे पचपदरा से वापस प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2.40 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 3.15 बजे जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

भजनलाल सरकार को केंद्र का रिकॉर्ड सहयोग, 2025-26 में मिले 1.20 लाख करोड़ रुपये

कांग्रेस ने बनाया सख्त कानून, बीजेपी करे निष्पक्ष जांच-OMR खुलासे पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान

CM भजनलाल शर्मा ने की मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना, पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

राजस्थान CID का बड़ा खुलासा! बिटकॉइन और QR Code से चल रहा था ISI का सीक्रेट फंडिंग नेटवर्क

राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में आंधी-बारिश का तांडव! कोटा में अतिभारी बारिश की चेतावनी

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में ACB का डबल धमाका! कृषि अधिकारियों से लाखों की संदिग्ध नकदी, मैरिज रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार

जैसलमेर में 20 साल से बसे परिवारों पर चला बुलडोजर! पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सरकार को घेरा

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

राजस्थान में ट्रांसफर पर CMO की सख्ती, मंत्रियों की लिस्ट भी बिना मंजूरी नहीं होगी जारी

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी

'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

7 दिन की देरी के बाद राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई संभागों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

एक्सप्रेसवे पर डाइवर्जन बना 8 मौत का कारण? ट्रेलर के यू-टर्न से टकराई बस, जांच मेंजुटे जयपुर रेंज आईजी

TAGS:
jodhpur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीए परीक्षा में दूसरे छात्र ने दी परीक्षा, इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा में डमी कैंडिडेट का खुला राज
Chittorgarh News
2
jodhpur news
3
Jaipur news
4
Baran news
5
Jaipur news