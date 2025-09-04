भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे जोधपुर, CM भजनलाल ने की अगवानी

Jodhpur news: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तीन दिवसीय दौरे पर देर शाम को विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित रोशन झा, शिवप्रकाश सिंह के साथ जोधपुर पहुंचे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी के लिए जयपुर से विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की. CM भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया. इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

CM भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार तक छोड़ने आए और उसके बाद वापस एयरपोर्ट से जयपुर रवाना हो गए. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संगठन से जुडे़ नेता एयरपोर्ट से सीधे लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर पहुंचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में किया जा रहा है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वयं संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति रहेगी. बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित अन्य बडे़ नेता भी विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे हैं. अब तीन दिन तक होने वाली बैठकों में शामिल होंगे, जहां कई अहम मामलों पर चर्चा होगी.