Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे जोधपुर, CM भजनलाल ने की अगवानी

Jodhpur news: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तीन दिवसीय दौरे पर देर शाम को विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे. CM भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 04, 2025, 10:50 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 10:50 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास
7 Photos
rajasthani famous food

राजस्थान के इस मिठाई के आगे रसमलाई भी फेल! मुंह में जाते ही घोल देती है मिठास

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें
7 Photos
Shri Sanwariya Seth

चांदी के रथ में निकली श्री सांवलिया सेठ की रथयात्रा, झमाझम बारिश में नाचते दिखे भक्त, देखें खूबसूरत तस्वीरें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर
7 Photos
alwar news

कौन हैं खैरथल तिजारा की स्कूल प्रिंसिपल नीलम यादव? जिन्हें टीचर्स डे पर PM ने बुलाया चाय पर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे जोधपुर, CM भजनलाल ने की अगवानी

Jodhpur news: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा तीन दिवसीय दौरे पर देर शाम को विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे. राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित रोशन झा, शिवप्रकाश सिंह के साथ जोधपुर पहुंचे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी के लिए जयपुर से विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की. CM भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया. इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

CM भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार तक छोड़ने आए और उसके बाद वापस एयरपोर्ट से जयपुर रवाना हो गए. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संगठन से जुडे़ नेता एयरपोर्ट से सीधे लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर पहुंचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में किया जा रहा है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वयं संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति रहेगी. बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित अन्य बडे़ नेता भी विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे हैं. अब तीन दिन तक होने वाली बैठकों में शामिल होंगे, जहां कई अहम मामलों पर चर्चा होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news