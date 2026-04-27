/कॉलेज छात्र ने सरकारी स्कूल प्रिंसिपल को बीच सड़क पर पीटा, बचाव करने वालों से भी की गाली-गलौज

Jodhpur Crime: जोधपुर में शिक्षक सम्मान की मिसाल को तार-तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. बनाड़ थाना क्षेत्र के सारण नगर में शनिवार शाम एक कॉलेज छात्र ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा. युवक ने न सिर्फ प्रिंसिपल पर हमला किया बल्कि बीच बचाव करने आए स्थानीय लोगों के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट की कोशिश की. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है.



घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित प्रिंसिपल लक्ष्मण नगर, नांदड़ी निवासी शिवराम (52 वर्ष) ने बनाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि वे नांदड़ी स्थित सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं. शनिवार शाम लगभग 6:45 बजे वे श्रीराम कॉलोनी सारण नगर से किसी व्यक्तिगत काम से स्कूटी पर जा रहे थे. रास्ते में फोन की घंटी बजने पर उन्होंने स्कूटी रोककर उस पर बैठे हुए फोन बात करने की कोशिश की. तभी पीछे से अचानक एक युवक आया और बिना किसी वजह के उनकी स्कूटी को लात मार दी.

जब शिवराम जी ने युवक से इस व्यवहार की वजह पूछी तो युवक भड़क गया. उसने प्रिंसिपल को गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर अचानक हमला बोल दिया. युवक ने प्रिंसिपल के चेहरे पर मुक्के मारे, पेट पर लातें जड़ीं और गला भी दबाने की कोशिश की. पीड़ित के अनुसार वे इस युवक को पहले से जानते तक नहीं थे. पूरी घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए.



जैसे ही मारपीट शुरू हुई, आसपास के स्थानीय नागरिक इकट्ठा हो गए. उन्होंने तुरंत बीच बचाव किया और प्रिंसिपल शिवराम को युवक के चंगुल से बचाया. लेकिन युवक का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वह बचाव करने आए लोगों पर भी भड़क गया और उनसे भी गाली-गलौज करने लगा. उसने मारपीट की कोशिश भी की. स्थानीय लोगों की बहादुरी की वजह से प्रिंसिपल को ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया गया.



पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की. जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक बीजाराम के अनुसार आरोपी युवक सारण नगर निवासी मोहित (24 वर्ष) को शनिवार रात ही गिरफ्तार कर लिया गया. मोहित एक स्थानीय कॉलेज का छात्र है. पूछताछ में मोहित ने बताया कि उसे अचानक गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने मारपीट कर दी. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



यह घटना शिक्षकों के प्रति बढ़ते असम्मान और युवाओं में बढ़ रही असहिष्णुता को दर्शाती है. आज के समय में जब शिक्षक समाज का मार्गदर्शक माना जाता है, तब एक छात्र द्वारा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ इस तरह का बर्ताव बेहद निंदनीय है. शिक्षा जगत से जुड़े लोग इस घटना पर गहरा दुख जता रहे हैं. कई शिक्षक संगठनों ने पुलिस से जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.



स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर छोटी-छोटी बातों को लेकर इतना हिंसक व्यवहार बढ़ता जा रहा है. यह समाज के लिए चिंता का विषय है. प्रिंसिपल शिवराम जी वर्तमान में सुरक्षित हैं, लेकिन घटना से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है. पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. यह घटना जोधपुर शहर के लिए भी एक सबक है कि शिक्षा संस्थानों के सम्मान को बनाए रखने के लिए जागरूकता और सख्त कानून व्यवस्था दोनों जरूरी हैं. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कितने आक्रामक तरीके से हमला कर रहा था, जिससे लोगों में गुस्सा और डर दोनों फैल गया है.



अभी तक की जानकारी के अनुसार मोहित पर मारपीट, गाली-गलौज और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. पुलिस आगे की जांच में यह भी देख रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी, हालांकि प्रिंसिपल शिवराम ने साफ कहा है कि वे आरोपी को पहले से नहीं जानते थे.

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